Communiqué nécrologique : Décès de KOMPAORE Yvon Marie Désiré Wendemi, Remerciements

La grande famille COMPAORE à Ouagadougou (Saint Léon)

La famille de feu COMPAORE Augustin à Abidjan

Les grandes familles OUEDRAOGO Eloi et Albert à Dapoya secteur N° 12

Les familles TIENDREBEOGO à Dapoya et au secteur N°01

La grande famille OUEDRAOGO à Lallé

La grande famille GUIPA à Ganzourgou

La grande famille KABORE à Lallé

Les frères et sœurs et leurs enfants KOMPAORE Alice au PAM à Madagascar, KOMPAORE Francis pharmacien en France, KOMPAORE Joëlle à la MABUCIG, KOMPAORE Ophélie Myriam Wendata et Michael Alexander.

Les familles alliées TAPSOBA à Ouidi, TASSEMBEDO à Kamsonghin, OUEDRAOGO à Tampouy et Bilbalpgho.

FOFANA à Ouagadougou, YAMEOGO à Ouagadougou

Vous adressent leurs sincères remerciements à l’occasion du rappel à Dieu de leur frère, oncle, cousin, neveu, KOMPAORE Yvon Marie Désiré Wendemi, pilote à Ouagadougou le vendredi 10 novembre 2023 et des obsèques le jeudi 16 et vendredi 17 novembre à Ouagadougou.

Les familles remerciements en particulier :

*Son Éminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO

*Le presbyterium de l’Archidiocèse de Ouagadougou

*Les consacrés

*La Communauté Chrétienne de Base CCB de Saint Julien

*Les collègues de service

*Les voisins amis et connaissances

Tous ceux qui de près ou de loin ont compati à leur douleur. Que le Seigneur vous retourne vos bienfaits en grâces.

Que par la miséricorde de Dieu, KOMPAORE Yvon Marie Désiré Wendemi repose en paix.

Union de prière

