Fronde de clubs contre Lazare Banssé : Jean Yaméogo convoque un match retour pour la médiation

publicite

0 Partages Partager Twitter

La médiation entamée par Jean Yaméogo, le président du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB) n’a pas encore porté fruit. Les Clubs qui réclament la démission de Lazare Banssé sont restés campés sur leur position et refusent de reprendre le championnat malgré les supplications du patron de la faitière des associations sportives du Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Pas d’accord entre les clubs opposés à Lazare Banssé, président de la Fédération burkinabè de football (FBF) suite à la médiation entamée par le président du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB) Jean Yaméogo. Celui-ci a entamé une médiation le lundi 20 novembre 2023 à Ouagadougou.

Jean Yaméogo a campé d’entrée ses attentes de cette médiation. Il a demandé de mettre balle à terre. Il s’agit de renoncer à la demande de démission de Lazare Banssé à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en Côte d’Ivoire et de la reprise du championnat.

Les griefs contre Lazare Banssé

Les frondeurs ont d’abord dénoncé l’absence du président Lazare Banssé qu’ils estiment comme un manque de respect à leur égard. Mais, Bertrand Kaboré, chargé de la coopération régionale et internationale a excusé le président de la FBF. « Il avait vraiment un empêchement sérieux. Moi-même, je ne devais pas être ici. Il m’a demandé de venir sinon, ce serait mal vu », a expliqué Bertrand Kaboré.

Après une première série d’échanges, Jean Yaméogo s’est engagé à ce que les quatre points de revendications soient résolus. Il s’agit du reversement de la retenue des 25% de la bourse affectée par le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs (FNPSL), le paiement des quatre mois d’arriérés de paiement des bourses au titre de l’année 2022-2023, l’arrêt des coupures sur la subvention destinée aux clubs de Ligue 1 et ligue 2 par le comité exécutif de la FBF, la poursuite de la mise à disposition des subventions aux clubs de L1 et L2.

Les frondeurs campés sur leur position

Mais, les frondeurs ont évoqué un autre argument. Ils estiment que Lazare Banssé leur a manqué de respect. Ainsi après une suspension, les deux parties se sont retrouvées dans l’après-midi.

« Nous comprenons le pardon, Mais la fédération ne nous dit pas pourquoi elle est allée reverser l’argent des clubs au trésor. Nous trouvons que c’est un manque de considération, c’est pourquoi nous maintenons notre position et nous demandons la démission de Lazare Banssé », a répondu Koudougou David Yaméogo, président de Faso athlétique club (FAC), ancien président de la commission centrale des arbitres.

Certains présidents de clubs comme ceux de l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO), ASFA Yennenga, Salitas FC ont plaidé pour calmer le jeu. Pour eux, ce serait un mauvais message envoyé au public à quelques semaines de la CAN. « Il ne sera honorable pour personne qu’on crée une atmosphère délétère à quelques semaines de la CAN.

Si on a une débâcle de l’équipe, ce serait la honte du pays, ce serait notre honte à nous tous », a déclaré Boukary Sawadogo, président de l’EFO. Finalement, Jean Yaméogo a proposé une rencontre le mardi 28 novembre prochain. Cette fois serait peut-être la bonne…

Écouter l’article

publicite