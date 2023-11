Ouagadougou : La Police Municipale met la main sur le présumé voleur de batterie

publicite

Le week-end dernier, une vidéo devenue virale et émanant d’une caméra de surveillance circulait sur les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo, l’on pouvait voir clairement un individu soustrayant frauduleusement la batterie d’un véhicule en stationnement devant un domicile.

Le mis en cause a été interpellé par le service de Police de la Gare Routière « OUAGARINTER » ce jour 21 novembre 2023. Il sera remis plus tard à l’unité de police judiciaire la plus proche pour suite à donner à la procédure.

La Police Municipale de Ouagadougou invite les citoyens à plus de vigilance en cette période de fin d’année et encourage l’usage des nouvelles technologies de sécurité pour une meilleure sécurisation de leur environnement.

Source : Service de l’Information et de la Communication de la Police Municipale de Ouagadougou

