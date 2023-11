Coopération bilatérale : L’Espagne et le Burkina Faso veulent renforcer les liens touristiques

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel OUÉDRAOGO, a reçu en audience, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d’Espagne auprès du Burkina Faso et de la République du Mali, José HORNERO GOMEZ, le lundi 20 novembre 2023, à Ouagadougou.