Burkina Faso : Le Premier ministre lance un programme pour soutenir l’alimentation scolaire à Koupèla

Le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela, a procédé ce samedi 25 novembre 2023 au lancement du Programme Intégré de Soutien à l’Alimentation et à la Nutrition Scolaires au Burkina Faso (PISANS) à Koupèla.

L’objectif est d’améliorer l’état sanitaire, nutritionnel et cognitif des enfants d’âge scolaire du Burkina Faso à travers une bonne nutrition.

Ce programme qui est le bras opérationnel de l’initiative présidentielle « Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour » a été lancé en présence des partenaires du programme que sont la FAO, le FIDA, le PAM et l’UNICEF.

« La phase pilote du PISANS s’étend sur deux années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 et sera exécutée dans huit (08) communes réparties dans six (6) régions du Burkina Faso. Au total, le coût du PISANS est estimé à 33 188 865 $ US, soit 18 253 875 750 FCFA et bénéficiera à 108 137 enfants, de 476 établissements scolaires », a précisé le Premier ministre par la voix de Alice Sidibé, Secrétaire permanente de l’initiative présidentielle Assurer à chaque enfant en âge scolaire au moins un repas équilibré par jour.

