Pour la commémoration de son 60e anniversaire, le musée national s’ouvre au grand public

Dans le cadre de la célébration de ses 60 ans, le musée national ouvre ses portes au public du 28 au 30 novembre 2023. Le public pourra à cette occasion découvrir plusieurs facettes de l’institution à travers des expositions.

Le musée national ouvre ses portes au grand public du 28 au 30 novembre 2023. L’objectif visé à travers ces journées portes ouvertes est d’attirer un nouveau public et encourager la participation active des communautés de la société civile et des partenaires en vue de renforcer l’attractivité et la visibilité de l’institution.

Durant quatre jours, le public pourra assister à des expositions, des conférences et visiter des stands au sein du musée national. En marge de l’ouverture de ces journées portes ouvertes, le public a pu découvrir la place de la chefferie traditionnelle dans l’histoire du Burkina Faso à travers une exposition placée sous la thématique « la chefferie traditionnelle au Burkina Faso, entre tradition et modernité ».

Djibo Sinaly, directeur des expositions et des médiations du musée national, tout en reconnaissant l’importance de la place des chefferies traditionnelles, a invité les Burkinabè à se déplacer au musée pour mieux comprendre davantage le rôle de ces derniers. « Nous invitons le public burkinabè à sortir massivement pour venir découvrir cette exposition inédite sur la chefferie traditionnelle ; ce qui va leur permettre de comprendre l’importance que ces chefs ont dans la marche de nos cités », a-t-il lancé comme appel.

Outre ces journées portes ouvertes, le musée national du Burkina Faso compte prolonger les expositions jusqu’à trois mois en vue de permettre au public de découvrir davantage la chefferie traditionnelle.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

