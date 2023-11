UACO 2023 : Réflexion sur la liberté de presse et le droit d’accès à l’information en période de crise sécuritaire et humanitaire

La 13e édition des Universités Africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO) se tiendra du 07 au 09 décembre 2023 à Ouagadougou dans la salle PSUT de l’Université Joseph Ki-Zerbo. L’annonce a été faite ce mardi 28 novembre lors d’une conférence de presse organisée par le Comité National d’Organisation des UACO 2023.

Les UACO constituent un forum international d’échanges et de partage d’expériences réunissant des experts et des professionnels des domaines de l’information et de la communication. Selon le comité d’organisation, les objectifs de cet évènement sont entre autres de permettre aux acteurs de mieux se connaître, de partager leurs expériences et leurs visions sur la liberté de presse et le droit d’accès à l’information en période de crise sécuritaire et humanitaire.

De plus, il vise à contribuer à la formation continue des jeunes journalistes et communicateurs et à renforcer la réputation du Burkina Faso sur la scène internationale. A cet effet, il y aura au programme des espaces de rencontres, de renforcements de capacités des journalistes, le lancement de la RTB 3, une formation à l’endroit des journalistes correspondants de Sidwaya, etc.

« Parlant de bilan, nous avons un intérêt de plus en plus accru des acteurs de la communication », a déclaré Fidèle Aymar Tamini, Secrétaire Général du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. En effet, depuis la tenue de la première édition en 2004, les UACO ont connu un succès croissant, devenant une référence africaine ouverte à toutes les compétences africaines et internationales, a précisé le comité d’organisation.

En rappel, cette 13e édition est placée sous le thème « Liberté de la presse et droit d’accès à l’information en contexte de crise sécuritaire et humanitaire ». Elle se positionne comme une tribune qui approfondira la réflexion sur la liberté de presse et le droit d’accès à l’information en période de crise sécuritaire et humanitaire, en particulier pour les pays africains.

Wendnekôta Gédéon Sango (stagiaire)

Burkina 24

