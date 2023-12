Procès : Questions sur le processus d’exportation du charbon fin et la relation avec Essakane et la raffinerie

Le procès du Ministère public contre la société Essakane IAM Gold dans l’affaire Charbon fin s’est poursuivi ce vendredi 1er décembre 2023 au Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGI Ouaga 1). Le processus d’exportation du charbon fin, la relation avec Essakane, la raffinerie et l’État ont été questionnés par le juge.

« Quelle est la relation entre la mine d’Essakane et l’entreprise chargée de traiter le charbon fin au Canada ? L’Etat est-il impliqué dans l’intégralité du processus ? », a questionné le juge.

Blandine Kaboré, représentante pays de la mine Essakane, a relevé que c’est une opération commerciale. Elle a précisé que les teneurs de l’or sont calculées par le BUMIGEB, avec l’appui du ministère en charge des mines et des douanes avant l’exportation.

A écouter la représentante pays de la mine Essakane, les quantités d’or et les teneurs sont estimées et l’entreprise paye à l’Etat burkinabè ce qu’elle doit. Ainsi, à la fin du processus, la raffinerie donne les conclusions de la quantité et les teneurs d’or obtenues.

« Essakane vend l’or obtenu dans le charbon fin. Une conciliation est faite pour payer le prix exact à l’Etat burkinabè. L’Etat participe de bout en bout dans le processus », a fait comprendre Blandine Kaboré.

Egalement, elle a souligné que des techniciens ont été au Canada pour comprendre le processus de traitement du charbon fin. Par ailleurs, le juge a relevé que des gens sont poursuivis dans ce procès pour avoir établi des faux documents.

L’audience a été renvoyée au lundi 4 décembre 2023 à 9h au Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGI Ouaga 1).

