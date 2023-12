Reforme éducative et création d’une compagnie aérienne de l’AES : Ce n’est pas pour demain !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Me Apollinaire Kyélem de Tambèla à l’occasion de son exposé sur la situation de la nation ce 1er décembre 2023 a répondu aux questions des députés. Des questions sur les réformes du système éducatif et sur la réalisation de la compagnie aérienne de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont été évoquées.

La suite après cette publicité

Le processus de réforme du système éducatif est en marche. C’est ce qu’a assuré le Premier ministre. « En la matière, il y a la construction du cadre d’orientation des curricula, il y a l’écriture des nouveaux curricula et leurs expérimentations dans six régions. Il y a la production de nouveaux matériels et de ressources pédagogiques numériques et il y a la généralisation progressive à partir de l’année 2022-2023″, a expliqué le chef du gouvernement.

Cependant, le Premier ministre a fait noter que c’est une question à résolution complexe. « Revoir les curricula, écrire les ouvrages, former les formateurs. Cela prend du temps. On ne peut pas rendre cela effectif d’un moment à l’autre », a fait savoir Apollinaire Kyélem de Tambèla. Pour lui, c’est un processus qui est enclenché et il faut le laisser suivre son cours.

Idem pour la compagnie aérienne de l’Alliance des États de Sahel (AES) évoquée par les gouvernements de ces pays dont fait partie le Burkina Faso. « Il faut faire l’étude de marché, lever les fonds, trouver le siège… « C’est une ambition, après c’est tout un processus », a précisé Apollinaire Kyélem de Tambela.

« Nous avons la vision, tout dépend maintenant de l’acquisition des moyens », annonce le Premier ministre. Pour lui, pas la peine de lui demander dans 6 mois ce qui en est de l’opérationnalisation de la compagnie aérienne ou des curricula. Idem pour le chemin de fer Ouagadougou-Lomé ou Accra-Ouagadougou également en projet, prévient le Premier ministre, laissant entendre qu’il y a des projets que la future génération pourra éventuellement venir terminer.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite