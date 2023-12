Alimentation au Burkina Faso : Vers une collaboration entre chercheurs et entrepreneurs  

publicite

L’initiative « The future of « Laafi Riibo » a été officiellement lancée ce vendredi 1er décembre 2023 à Ouagadougou. Ce projet vise à renforcer les partenariats entre chercheurs et entrepreneurs agroalimentaires en vue d’assurer la sécurité sanitaire et nutritionnelle.

Dans le but d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso, des initiatives sont menées dans le domaine agroalimentaire. C’est dans ce sens que l’initiative « The Future of (Laafi Riibo) » mise en place par le projet « Accélérer les dynamiques d’innovation dans l’agriculture par le renforcement des Services Support de l’innovation(AcceSS) » a été lancée. Cette initiative vise à créer un rapprochement entre les chercheurs et les entrepreneurs du domaine agroalimentaire.

Pour Adama Kaboré, le coordonnateur du projet AcceSS, « Laafi Riibo » est un moyen qui vise à impliquer les chercheurs dans la transformation des produits agroalimentaires au Burkina Faso.

A l’écouter, le changement avec Laafi Riibo se situe à plusieurs niveaux. « L’implication des chercheurs, c’est ça l’opportunité de Laafi Riibo. Cette implication des chercheurs va apporter des réponses à la qualité des produits alimentaires qui sont mis à la disposition dans un souci respectueux des normes nutritionnelle, sanitaire et d’hygiène », a-t-il indiqué.

Nomandé Prosper Kola, directeur exécutif d’expert synergy Consulting, a fait savoir que 15 projets ont été sélectionnés pour l’exécution du projet.

« La majorité des projets portent sur la transformation des produits locaux en jus, la conservation des fruits et légumes et sur la transformation du sorgho en bière locale. L’accompagnent des entrepreneurs va se faire sur leur défi technique parce que beaucoup d’entrepreneurs ont fait ressortir des défis techniques qu’ils ne peuvent pas à eux seuls résoudre à leur niveau. Ils ont besoin des chercheurs spécialisés sur ces questions pour les accompagner dans un esprit de co-construction », a-t-il laissé entendre.

En rappel, cet évènement est organisé en marge des Journées Agro-Alimentaires (JAAL) qui se tiennent à Ouagadougou du 28 novembre au 02 décembre 2023. Les projets sélectionnés bénéficieront de l’accompagnement pour leur participation au marché des innovations agricoles.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

