Dix ans de l’Association burkinabè des caméristes et des diurnes épisodiques (ABCD) : L’heure est au bilan

En marge de la commémoration de ses dix ans d’existence, l’Association burkinabè des caméristes et des diurnes épisodiques (ABCD) organise des journées portes ouvertes le 1er et 2 décembre 2023 à son siège Ouagadougou. Une occasion pour les membres de l’association de dresser le bilan de dix années d’existence. La commémoration est placée sous le thème « Leadership féminin dans un contexte de sécurité précaire : Comment soutenir et renforcer l’engagement des jeunes filles ? ».

L’Association burkinabè des caméristes et des diurnes épisodiques (ABCD) est une structure d’insertion et de protection sociale et économique des enfants et jeunes travailleurs en adéquation avec la législation en matière de travail au Burkina Faso.

Après une décennie d’existence, les membres de l’ABCD ont décidé de faire une halte. De ce fait ils ont organisé leurs journées portes ouvertes prévues du 1er au 2 décembre 2023 à leur siège sis au quartier Dapoya à Ouagadougou. Durant ces deux jours, le président de l’association Elie Sawadogo, a assuré que l’ABCD va s’ouvrir davantage au public.

Outre cela, il est prévu une remise de don de vivres aux personnes déplacées internes de Panzani. « On va recevoir les visiteurs, échanger avec eux, expliquer comment l’association fonctionne et sollicité leur conseil », a-t-il expliqué. Toujours dans le cadre de la commémoration de ses dix années d’existence, les premiers responsables de l’association ont saisi cette occasion pour dresser le bilan de leurs différentes activités et dresser les perspectives.

De l’avis de Elie Sawadogo, Le bilan est très positif, marqué par des réussites significatives dans la formation et l’insertion professionnelle des jeunes. « En dix ans d’existence nous sommes satisfaits. Le bilan est très positif parce que les dix ans, on a pu accompagner beaucoup de jeunes. Plus de 15.000 jeunes que l’association a formé, suivi, accompagné et inséré dans le domaine professionnel. Aussi, l’association a démontré son engagement envers l’éducation, l’autonomisation et la réduction des inégalités. On n’a pas eu de difficulté particulière en dix d’existence », a-t-il dit avec fierté.

Malgré un bilan assez reluisant, les membres de l’ABCD ne comptent pas dormir sur leur laurier. Ainsi donc, ils entendent mener diverses actions en perspective, toujours pour parfaire les objectifs qu’ils se sont assignés. « Les perspectives, c’est de toujours accompagner les jeunes, donner beaucoup de formation et à beaucoup travailler pour l’épanouissement des jeunes et à lutter contre le chômage », a espéré le président de l’ABCD.

Bibata Ilboudo est de l’écurie de l’ABCD. Venue de Ziniaré pour une quête d’emploi, elle se verra soutenue et accompagnée par l’ABCD. Et c’est avec reconnaissance qu’elle témoigne. « J’ai fait une formation en cuisine. Présentement, je travaille dans un restaurant à Kaya grâce à l’ABCD ».

L’occasion faisant le larron, Les membres de L’ABCD ont profité de leur anniversaire pour témoigner leurs reconnaissances à ces hommes et femmes qui ont apporté leur contribution pour l’ascension et le rayonnement de l’association en leur décernant des attestations.

L’Association burkinabè des caméristes et des diurnes épisodiques (ABCD) a été créé en 2013. Elle a son siège à Ouagadougou. Elle s’est donnée pour objectif de contribuer à la formation et à l’insertion sociale et économique des jeunes chez le particulier avec un suivi personnalisé par l’emploi-apprentissage pour la réduction de la pauvreté.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

