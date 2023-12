Burkina-Russie : L’Association « African Initiative » s’ouvre davantage aux médias

publicite

0 Partages Partager Twitter

« African Initiative », association russo-burkinabè, s’est officiellement dévoilée aux Hommes de média à l’occasion d’une conférence de presse le vendredi 1er décembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

« African Initiative », selon son président, Soumaila Ayo Azenwo, est une association russo-burkinabè qui se veut être une association de peuples qui veulent mieux apprendre à se connaitre à travers l’éducation, la culture.

« La particularité de cette association, c’est que de par sa nature, sa naissance, elle est issue d’une longue réflexion de la relation Burkina-Russie qui a commencé avant les indépendances, en dents de scie parce que c’était une relation plutôt politique. Nous voulons qu’elle transcende cette relation politique et qu’elle devienne une relation des peuples. C’est pour cela dans notre association, vous avez des Russes et des Burkinabè », a fait savoir Soumaila Ayo Azenwo.

En termes d’activités, M. Azenwo a laissé entendre que trois projets, dans le programme éducation et sport, ont été acceptés par la Fédération de Russie et sont en cours d’exécution. « Le premier projet, c’est l’école de l’amitié, qui consiste à relater la vraie histoire de l’amitié et à faire connaitre aux jeunes élèves ce que c’est que la Russie d’une manière générale.

Le deuxième projet, c’est l’école de graffiti. C’est un concours de dessin avec pour thème ‘’Burkina Faso, ma patrie’’ où l’élève dessine et envoie son œuvre à un numéro WhatsApp ; les 10 premiers auront une bourse pour aller dans une école de dessin. Le troisième projet, c’est un tournoi de Maracaña », a-t-il expliqué.

Tanilougou Abdoul Wahab Anaitiambou, Secrétaire général (SG) à l’organisation de l’association, a fait comprendre que ledit tournoi, dénommé « Zugu-Zekre », connaitra son lancement officiel le samedi 2 décembre 2023, dans l’arrondissement 6 de Ouagadougou, sur le terrain Gotia.

Il s’agit, a-t-il apporté plus de précisions, d’un tournoi de jeunes élèves issus d’établissements publics de l’arrondissement 6 de Ouagadougou. Avec pour slogan, « c’est ensemble pour un monde meilleur », l’Association compte aujourd’hui plus de 200 adhérents et 18 membres fondateurs.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite