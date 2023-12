Fada N’Gourma : Meeting de soutien à la transition, aux FDS et aux VDP

publicite

0 Partages Partager Twitter

La coalition veille citoyenne de Fada N’Gourma, a organisé ce samedi 02 décembre 2023, à la place des martyrs de Fada N’Gourma, un meeting pour soutenir et encourager la transition conduite par le capitaine Ibrahim Traoré, Chef de l’Etat.

La suite après cette publicité

C’est dans le cadre de leurs activités qu’ils ont tenu un meeting ce samedi 02 décembre 2023, à la place des martyrs de Fada N’Gourma, pour dire leurs soutiens à la transition mais aussi et surtout soutenir les Forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie pour leurs multiples efforts dans la lutte contre l’hydre terroriste.

Mahamane Traoré, responsable de Yerema Horoya, membre de la coalition de la veille citoyenne : « lors de la collecte que nous avons organisée, un don de sang et nous continuons de collecter des fonds pour l’effort de paix que nous allons remettre les jours à venir ».

Pour sa part, il estime que «les contributions faites par les populations prouvent que la population est engagée aux côtés de la transition et des FDS et VDP et il appelle toute la jeunesse à s’engager pour poursuivre cette lutte que nous allons remporter ».

Pour Diallo Amadou, « ce meeting se tient pour répondre à l’appel du chef de l’état depuis la ville de Gaoua. Nous sommes sortis aussi pour accompagner et témoigner notre solidarité aux populations de Djibo, nos FDS et nos VDP pour la bravoure et la résilience dont ils ont fait montre lors de l’attaque de cette ville.

Parce que l’ennemi était venu pour causer des deuils et déstabiliser le pays, pour nous impacter psychologiquement. Heureusement l’ennemi a subi une débâcle cuisante ; grâce à la bravoure de nos hommes, nous avons réussi à le vaincre. Djibo n’est pas seule, la transition a notre soutien indéfectible et nous sommes convaincus que la victoire est au bout du tunnel ».

Composée de jeunes et de moins jeunes, la coalition veille citoyenne, comme ils se font appeler est une organisation qui œuvre au succès de la transition en organisant plusieurs activités dont entre autres la veille, le don de sang, et la collecte de fonds pour le soutien à la paix. Au cours du meeting de ce jour, la collecte de fonds s’est poursuivie et la coalition compte reverser ce qu’elle aurait eu aux autorités compétentes les jours à venir.

Amadou SOW

Correspondant Burkina 24 à Fada N’Gourma

Écouter l’article

publicite