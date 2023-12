Semaine nationale de solidarité ville-campagne : INADES organise une foire de valorisation des productions issues de l’agriculture familiale à Dédougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

En marge de la semaine nationale de solidarité ville-campagne, l’Institut Africain pour le Développement Economique et Social (INADES) a organisé une foire au profit des acteurs du monde agricole, le samedi 1er décembre 2023 à Dédougou. Venus des différentes localités du Burkina Faso, les exposants ont répondu à l’appel. L’objectif était de favoriser l’accessibilité des produits ruraux vers ceux urbains.

La suite après cette publicité

« Le mil : quelle contribution pour une alimentation suffisante, saine et durable dans un contexte de changement climatique ? », tel est le thème de la 2e édition de la foire tenue le 1er décembre 2023 à Dédougou à Melon Gare.

Cette foire était une opportunité donnée aux populations de mieux connaitre les produits issus des exploitations familiales surtout ceux issus des zones rurales. Les différents produits issus de la transformation des céréales à savoir les biscuits, les croquettes et les beignets ont été exposés. En effet, la foire s’est tenue dans le cadre de la Semaine nationale Ville Campagne de l’année 2023.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Dédougou, Buenis Charles Coulibaly, a félicité les organisateurs. « Nous félicitons les organisateurs de la semaine de solidarité pour le volet réflexion et partage d’expérience intégré dans le déroulement de l’événement. Nous tenons à marquer notre gratitude aux initiateurs de cet événement important de promotion de l’agriculture familiale », a-t-il relevé.

Honoré Millogo, Président du conseil d’administration de Inades, a expliqué que l’organisation de cette semaine vise à contribuer au développement des systèmes alimentaires territorialisés et durables basés sur les vivres de souveraineté et la résilience au changement climatique.

« Cette semaine fut jalonnée par des ateliers de partage d’expérience, des émissions radiophoniques et cette grande foire de découverte et de consommation des produits locaux », a-t-il déclaré. La présidente de la coopérative Burkina journalier, Christine Yaméogo, a souligné que les exposants sont venus nombreux montrer leur savoir-faire dans le domaine de la transformation des produits des produits locaux.

« Cette foire est une bonne chose pour nous qui sommes engagés dans la transformation des céréales. Nous invitons les populations à la consommation des produits locaux pour rester en bonne santé », a-t-il relevé.

Le rendez-vous a été pris pour la 3ème édition de la foire de valorisation des productions issues de l’agriculture familiale en 2024. En rappel, l’initiative de la Semaine de solidarité Ville-Campagne s’inscrit dans le cadre de la décennie des nations unies pour l’agriculture familiale adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies pour la période 2019-2028.

Elle constitue une opportunité de rencontre entre plusieurs acteurs du développement territorial pour discuter des enjeux et des défis des systèmes alimentaires. En outre, INADES formation est une structure d’appui aux initiatives de développement accompagne techniquement les acteurs de la filière de l’agriculture familiale de la production à la transformation et passant par le suivi et la création d’un cadre pour la vente.

Écouter l’article

publicite