Journée internationale des personnes handicapées 2023 : Une commémoration sous le signe de l’inclusion au Burkina Faso

Le Burkina Faso a commémoré, à l’instar d’autres pays à travers le monde, la Journée internationale des personnes handicapées (JIPH), ce dimanche 3 décembre 2023. A l’occasion, la ministre de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la femme, Nandy Somé/Diallo, a lancé « la campagne 10 jours d’actions pour l’inclusion des personnes handicapées ».

Le 3 décembre de chaque année, il est célébré la Journée internationale des personnes handicapées (JIPH) à travers le monde. Au Burkina Faso, à Ouagadougou, c’est au Centre national des personnes handicapées motrices que l’on a commémoré ladite journée sous le thème « Action humanitaire inclusive au Burkina Faso : quelles stratégies et modes d’actions pour une prise en charge adéquate des personnes handicapées déplacées internes ? ».

Pour Guy Yaméogo, représentant des Organisations des personnes handicapées, le thème choisi est d’actualité et les réconforte. « Au niveau des camps, les échos qui nous parviennent pour les personnes handicapées, ce n’est pas reluisant. Il y a des personnes handicapées qui ne mangent même pas une fois par jour. Il y a d’autres qui peuvent faire plusieurs jours sans se laver. Ils sont égarés, ils ne savent pas où se retrouver », a-t-il avancé.

Aussi a-t-il trouvé particulière, la commémoration de cette journée 2023. « Au Burkina Faso, chaque année, nous commémorons cette journée, mais celle-ci est particulière. Parce que nous avons des personnes handicapées déplacées internes qui viennent modifier les stratégies et les modes d’actions.

Cette commémoration nous invite à beaucoup de réflexions et d’organisations pour répondre aux attentes des personnes handicapées et surtout celles en situation d’urgence humanitaire », a-t-il expliqué. La particularité de cette commémoration a alors permis la formulation d’une doléance, celle relative à la relecture de la loi 012 portant promotion et protection des personnes handicapées.

Selon Nandy Somé/Diallo, ministre de la solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la femme, cette relecture est une nécessité au regard du contexte de crise sécuritaire et humanitaire actuel.

« Cette loi 012 a été adoptée depuis 2010. Avec l’évolution, de nouvelles problématiques se sont posées à nous, notamment le contexte de la crise sécuritaire et humanitaire. Donc, sa relecture devient une nécessité, et nous allons nous y pencher pour relever toutes les insuffisances que la loi comporte afin d’aller vers sa relecture », a-t-elle rassuré.

A l’occasion de cette célébration, la ministre a officiellement lancé la campagne « 10 jours d’actions pour l’inclusion des personnes handicapées ». Cette campagne a été initiée « pour inviter l’ensemble des composantes de la société à prendre en compte l’inclusion des personnes handicapées dans toutes les sphères de la vie publique pour leur permettre de s’intégrer facilement dans toutes les actions que nous devrons entreprendre… », a-t-elle fait comprendre.

Cette célébration nationale 2023 a été aussi marquée par une remise de matériels de mobilité et de cartes d’invalidité aux personnes handicapées. La ministre et les officiels présents ont également eu droit à une visite guidée des locaux du Centre national des handicapés moteurs.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

