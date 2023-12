Solidarité : L’association Entraide Humaine fait un don aux déplaces de Kinfangué

publicite

L’association « Entraide Humaine » ou « Gnonguon dèmè » en langue dioula, a remis un don aux personnes déplacées internes de Kinfangué ce dimanche 03 décembre 2023. Cet acte de solidarité s’inscrit dans les actions humanitaires de la structure.

Une quinzaine de cartons contenant des vêtements, des chaussures, des couvertures, des jouets pour enfants, etc., c’est le contenu du don offert à des personnes déplacées internes à Kinfangué dans la commune de Komsilga de la province du Kadiogo ce dimanche matin par l’association Entraide Humaine.

Il s’agit d’un don collecté en Allemagne, aux États Unis et au Burkina Faso auprès des membres et personnes de bonne volonté pour offrir de quoi soulager les personnes déplacées internes.

Pour Marchal Ouédraogo, secrétaire général de l’association Entraide Humaine, le bien-fondé de ce don réside dans l’élan de solidarité. « Je pense que les premières autorités du pays ont lancé un appel à la solidarité envers les personnes en difficulté. L’association Entraide Humaine en tant qu’association patriote qui a l’humanitaire dans sa ligne, nous avons jugé bon de faire ce geste », a-t-il laissé entendre.

Et cette initiative de solidarité démontre la capacité de résilience face à l’adversité selon Djibril Kader Ouédraogo, parrain de la cérémonie de don. « Cette situation d’adversité que toute la nation traverse, nous espérons qu’avec les efforts conjugués de nos dirigeants et la volonté et la résilience de nos peuples, nous allons pouvoir aller à bout de ces difficultés.

La force d’une nation ne se caractérise pas uniquement par sa capacité à générer des revenus mais, à construire les fondements même qui vont sous-tendre son développement, notamment les questions en lien avec la résilience, le partage, la solidarité qui sont des valeurs fondamentales qui sont purement africaines que nous devons entretenir aussi bien dans le cadre de la culture et de la valorisation de tout ce que nous avons à porter de main », souligne-t-il.

C’est une action salutaire qui redonne le sourire aux déplacés de Kinfangué qui sont visiblement dans le besoin. Ce site occupé depuis 2019 abrite 437 personnes déplacées internes en majorité des femmes et enfants.

L’Association Entraide Humaine agit dans le domaine de la culture, la promotion de l’emploi des jeunes, mais également dans l’humanitaire.

