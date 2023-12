Burkina Faso : Des réflexions de haut niveau pour la souveraineté économique

publicite

Un forum de réflexion de haut niveau se tient du 4 au 5 décembre 2023 à Ouagadougou. Il est placé sous le thème « Burkina Faso, investissements et souveraineté ». Plus de 200 participants prennent part à cette rencontre qui se dresse comme un cadre d’identification des mécanismes novateurs pouvant permettre au Pays des Hommes intègres de renforcer et de consolider sa souveraineté économique via des investissements stratégiques.

Pour Aissata Kanazoé, représentante du président de la Chambre de Commerce, la tenue de ce forum vient à point nommé dans le sens où il crée un espace de dialogue de haut niveau sur les choix stratégiques pour le renforcement de la souveraineté économique du Burkina Faso.

« Le thème du présent forum « Burkina Faso, investissements et souveraineté » confirme la volonté des plus hautes autorités de conforter le rôle du secteur privé dans le développement économique du Burkina Faso. En effet, la question de souveraineté de nos jours ne peut se traiter sans aborder la contribution des investissements qui constitue une passerelle sûre et certaine pour y arriver », a-t-elle soutenu.

Aissata Kanazoé a souligné que si par le passé la question de souveraineté se limitait au plan sanitaire, « on est tous unanimes aujourd’hui qu’elle est étroitement liée à la capacité du pays à produire des biens et services essentiels pour satisfaire les besoins vitaux de la nation ». Selon elle, ces biens et services stratégiques ne peuvent être durablement rendus disponibles sans des investissements « structurants dans les secteurs d’importance capitale ».

Et au ministre en charge du commerce, Serge Poda de préciser que ce forum vise à promouvoir un dialogue ouvert et constructif entre les acteurs nationaux et internationaux en vue d’aborder les questions essentielles liées à l’investissement pour le renforcement de la souveraineté du Burkina Faso.

« Il s’agit de mener collectivement la réflexion autour de la problématique de l’investissement et de la souveraineté afin d’identifier les actions majeures qui permettront de faire de l’investissement un véritable instrument de développement et de souveraineté économique », a-t-il expliqué.

Le ministre Poda a, par ailleurs affirmé que le Burkina Faso regorge un potentiel important dans nombreux secteurs. À l’en croire, malgré le défi sécuritaire, le pays a connu une croissance économique soutenue cette année. « Cependant les défis en matière de développement restent importants et exigent des investissements significatifs », a-t-il relevé.

Sur ce, il a invité les participants à des échanges constructifs afin que les travaux de ce forum aboutissement à des conclusions concrètes, pratiques et pragmatiques susceptibles de fonder les efforts du gouvernement burkinabè d’assurer un développement durable.

Willy SAGBE

Astride Marlie SOLE (Stagiaire)

Burkina 24

