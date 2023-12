Burkina Faso : Retour sur les grandes réalisations de la Transition après un an

Ceci est un document synthèse des grandes réalisations de la Transition fourni par le service communication de la Présidence du Faso.

1 AN DE TRANSITION: des actions phares et des réformes innovantes pour la paix, l’intégrité et la souveraineté

La Transition entamée en octobre 2022, sous le leadership du Capitaine Ibrahim TRAORE, œuvre pour l’émergence d’un Burkina nouveau, libre et souverain, et pour la construction d’une Nation solidaire, de paix, de sécurité et de stabilité.

En dépit des moments difficiles et des embûches exogènes et endogènes, plusieurs chantiers ont été engagés et des actions fortes ont contribué à faire bouger les lignes dans la dynamique d’un développement partagé au bénéfice de tous les Burkinabè.

Nonobstant les défis à relever, d’importants acquis dans tous les secteurs ont été enregistrés en une année de mise en œuvre. Cela a été possible grâce à la vision du Chef de l’Etat et à l’engagement de l’ensemble des Burkinabè dans un élan de solidarité, de patriotisme et de souveraineté.

