Littérature : « Les 12 codes du cerveau », tome 3 des « Lois de la vie » officiellement disponible

publicite

0 Partages Partager Twitter

« Les 12 codes du cerveau », tome III de « Les lois de la vie », œuvre de François Savadogo, a été officiellement présenté ce dimanche 3 décembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

« Les 12 codes du cerveau », selon François Savadogo, son auteur, ce sont 12 paroles. Pour lui, il est nécessaire de « parler avec le cerveau pour le décortiquer ».

En effet, pour Me Savadogo, également Entrepreneur, le cerveau est un peu comme un téléphone portable avec un code de verrouillage ; pour pouvoir en user, il faudrait d’emblée le déverrouiller.

« Ça sert à l’homme, à travailler avec le cerveau pour ne pas travailler avec la force. Parce que l’homme a trois parties dans son corps. La bouche, la force et le cerveau. Si on ne connait pas les 12 codes du cerveau, on va travailler avec la force…

Mais si on connaît les 12 codes du cerveau, ça va alimenter les 12 nerfs crâniens pour travailler 24h/24 avec le cerveau. Lorsque ta force finit, ton cerveau alimente pour pouvoir créer des entreprises, des emplois… Tous les prophètes ont parlé des 12 codes du cerveau », a-t-il expliqué.

D’un volume de 128 pages réparties en 23 chapitres, le livre coûte 10 000 F CFA l’unité au Burkina Faso. Il est disponible dans les librairies de la place et bientôt sur Amazone, plateforme de vente en ligne. « La loi de la grossesse » et « La loi de la richesse » seront respectivement, foi de l’auteur, les tomes 4 et 5.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite