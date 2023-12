Bassolma Bazié reçoit du matériel de l’Association des résidents solidaires de la cité Saaba 2 (ARSCS) au profit des VDP

publicite

Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a reçu du matériel de l’Association des résidents solidaires de la cité Saaba 2 (ARSCS) au profit des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), ce jeudi 7 décembre 2023, à Ouagadougou, afin de soutenir les forces combattantes sur le terrain. A en croire Mady Sawadogo, secrétaire général de l’ARSCS, cette initiative est partie d’une photo du ministre d’Etat.

« Le dimanche 13 novembre dernier, nous avons vu la photo du ministre d’Etat qui est allé sur le terrain. Il était entouré de VDP qui étaient assez mal chaussés. Cela nous a fait prendre conscience de la nécessité d’aider le gouvernement à équiper nos forces combattantes. C’est alors que nous avons publié la photo dans le groupe WhatsApp de la cité qui compte plus de 1400 familles et très rapidement, les résidents ont décidé d’apporter leur contribution, surtout en équipement. Il s’agit de cagoules, de pull-overs, de rangers, de kits répulsifs anti-moustiques. Le tout d’une valeur de plus d’un million F CFA.

De plus, au niveau de la cité, nous avons perdu deux résidents qui étaient des gendarmes au cours de l’attaque d’Inata. C’est donc pour nous une manière de leur rendre hommage », a-t-il déclaré. Pour M. Sawadogo, ce qui est impressionnant, c’est cet élève de la classe de 2nde, qui est déplacé interne et qui a contribué à hauteur de 500 F CFA.

Ce geste de l’ARSCS est énorme, de l’avis du ministre d’Etat Bassolma Bazié, qui voit en cela une invite pour les autorités à aller sur le terrain. Il a également rassuré les donateurs qu’il procèdera très prochainement à la remise officielle de ce don aux VDP concernés. Pour lui, au-delà des résidents de Saaba 2, c’est toutes les couches socioprofessionnelles du Burkina Faso qui sont à saluer pour les nombreux efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme.

« Probablement pour nous en sortir très rapidement et en finir avec cette crise sécuritaire, il se pourrait qu’il y ait d’autres sacrifices qui soient demandés à ces populations mais je pense que cela en vaut le prix parce que quand nous voyons ce qui s’est passé à Djibo, si nos forces de défense et sécurité et VDP ont pu tenir, c’est grâce à l’intensité de feu », a-t-il souligné.

Une autre vertu dont on ne peut se passer pour remporter cette guerre, c’est la solidarité entre les fils et filles du Burkina Faso, selon le ministre d’Etat.

Mady Sawadogo, secrétaire de l’ARSCS lui aussi est convaincu que c’est main dans la main que les Burkinabè pourront venir à bout du terrorisme. « Notre pays est en guerre, il est réellement assailli et il faut laisser nos divergences de côté, et nous mettre ensemble pour sauver l’essentiel », a-t-il conclu.

Source : DCRP/MFPTPS

