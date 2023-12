Infinix révolutionne le monde de la photographie avec sa nouvelle série Hot40 conçue pour la jeunesse burkinabè 

publicite

Le mardi 5 décembre 2023, Infinix a lancé sa nouvelle série Hot40 au Burkina Faso, ces nouveaux bijoux ont été présentés officiellement à la presse le jeudi 7 Décembre et ont pour objectifs de permettre à tous les amoureux de la technologie, de la photographie, des jeux vidéo de vivre une meilleure expérience mobile à moindre coût, selon les dires de Joel Ouédraogo, représentant des ventes en détails. Cette nouvelle série Hot40 est venue en quatre modèles : Hot40 PRO (256gb+16), Hot40i (256gb+8 et 128gb+4) et le Hot40( 256gb+16).

Selon le Responsable Marketing de la marque Attai OGUCHE, cette nouvelle série présente des améliorations significatives en termes de camera, de processeur, d’écran, de la batterie et de la ram, tout en maintenant sa position de leader dans le domaine de la charge rapide (33W) dans sa catégorie. Il continue également d’offrir une expérience rapide et amusante dans les jeux mobiles et le divertissement.

« La série des hot, c’est la deuxième série de Infinix. C’est la série de milieu de gamme. Ce sont des téléphones adaptés à la jeunesse particulièrement ceux qui sont compris entre 18 et 35 ans. Celle lancée aujourd’hui possède un processeur de dernière génération notamment celle de G99 », a fait savoir le représentant des ventes en détails.

C’est donc quatre modèles de cette série qui ont été mis sur le marché : le Hot40PRO (256gb+16), le Hot40i (256gb+8 et 128gb+4) et le Hot40 (256gb+16). Tous, avec la particularité d’avoir un processeur de dernière génération, donc avec moins de bug, lors de la connexion selon les responsables.

«La SÉRIE HOT40 ouvre la voie avec ses performances exceptionnelles et ses caractéristiques révolutionnaires, le tout dans un design esthétiquement époustouflant. Il incarne la vision d’Infinix d’offrir une expérience de haute qualité à nos utilisateurs, en fusionnant la technologie de pointe avec le style et la praticité, le tout à un prix raisonnable », a fait savoir Summer Yao, directrice des produits de la série HOT chez Infinix.

En ce qui concerne les performances, le représentant des ventes a rassuré sur la qualité de la batterie. Pour la caméra, il a indiqué qu’elle va jusqu’à 108 mega pixel.

Pour les couts, le Hot 40 i (128 +4) est à 66 000, le Hot 40 i (256 + 8) est à 93 000f, le Hot 40 (256 + 8) accessible à 107 000f. Enfin le Hot 40 pro (256 + 8) lui coûte 121 000f.

L’appareil est également doté de la technologie «Charge rapide durable» de 33W, équipée d’une surveillance de la température en temps réel.

Joel Ouédraogo, représentant des ventes en détails

Ce lancement est suivi d’une grande Promo, achète ton Hot40 et gagne un 1000.000FCFA cash.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

