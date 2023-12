Un colloque international pluridisciplinaire pour rendre hommage à Norbert Zongo

publicite

Le colloque international pluridisciplinaire en hommage à Norbert Zongo se tiendra du 13 au 15 décembre 2023. En prélude à cet événement, le comité d’organisation a étalé les articulations qui meubleront ce rendez-vous, lors d’un point de presse ce vendredi 8 décembre 2023.

1998-2023, cela fait 25 ans que le journaliste Norbert Zongo a été assassiné. Pour pérenniser ses œuvres et lui rendre hommage, les membres de l’équipe du LABOSHS et du département d’Histoire et Archéologie de l’Université Norbert Zongo en partenariat avec le Centre National de Presse Norbert Zongo (CNP/NZ) ont initié un colloque international en hommage à Norbert Zongo, du 13 au 15 décembre 2023.

« En temps qu’historien, on a voulu rendre hommage à Norbert Zongo, dont notre université porte le nom, et il se trouve que cette année fait 25 ans que Norbert Zongo est décédé, donc les historiens ont essayé de s’organiser pour voir dans quelle mesure ils peuvent aller dans ce sens. C’est de là que l’idée est née », a expliqué d’entrée Dr Edwige Zabgré/Kaboré, présidente du comité d’organisation du colloque international en hommage à Norbert Zongo.

Nombreuses seront les activités au menu de ce colloque. A entendre le comité d’organisation, les activités sont subdivisées en deux volets, notamment le volet scientifique et le volet socio-culturel. « Le volet scientifique est la principale activité basée sur les contributions scientifiques, communications, échanges, partages et les témoignages sur Norbert Zongo. Le volet Socio-culturel regroupera des activités comme une exposition de photographie, de coupures d’ouvrages et sur Norbert Zongo, une projection de film « Bori-Bana » sur l’illustre disparu », a-t-elle ajouté.

De nombreux pays de la sous-région participeront à ce colloque, en présentiel ou en ligne, avec des participants issus de la Côte d’Ivoire, du Benin, du Togo, du Niger, de la France, du Canada et du Burkina. Au total 115 communicants en présentiel et 18 en ligne sont attendus.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

