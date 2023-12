Communiqué nécrologique : Anniversaire de décès de El Hadj Ousmane Sibiri OUEDRAOGO

publicite

11 Décembre 1966 – 11 Décembre 2023

57 ans déjà !

Cela fait cinquante-sept ans qu’il a plu à Dieu de rappeler notre bien cher père, grand-père, arrière-grand-père, époux,

El Hadj Ousmane Sibiri OUEDRAOGO,

– premier président de la communauté musulmane de la Haute-Volta,

– premier président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Volta ;

A cette occasion la grande famille OUEDRAOGO à Ouagadougou, Abidjan, Cotonou, Lomé, Paris et Etats-Unis et les familles alliées, demandent à tous ceux qui l’ont connu et aimé, d’avoir une pensée pieuse pour lui.

PAIX A SON AME

