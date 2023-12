Dengue : Mikaïlou Sidibé donne le ton de l’opération de lutte antivectorielle à travers la destruction de gîtes larvaires

publicite

Mikaïlou Sidibé, Ministre de l’urbanisme, des affaires foncières et de l’habitat, en donnant un coup de pelle dans un tas d’immondices sur l’un des flancs du terrain Miramar de l’arrondissement 3 de Ouagadougou, ce samedi 9 décembre 2023, a officiellement lancé l’opération de lutte antivectorielle à travers la destruction des gîtes larvaires des moustiques de la dengue. Une opération qui devrait également être lancée dans les chefs-lieux des 13 régions du pays.

Pour Mikaïlou Sidibé, ministre de l’urbanisme, des affaires foncières et de l’habitat, le gouvernement donne certes le ton (ndlr, du démarrage de l’opération), mais il revient aux populations à la base de particulièrement s’investir. Il a ainsi formulé le vœu qu’à partir dudit instant, les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement puissent être adoptées par chacun d’entre nous et toute la population entière.

« Le gouvernement, par ma voix, lance un appel solennel aux populations des villes et campagnes à partir de ce jour, à mener des opérations de salubrité pour garantir un cadre de vie sain qui serait en partie une solution à la problématique de l’épidémie de la dengue et bien d’autres maladies liées à l’insalubrité urbaine », a-t-il davantage invité, laissant par ailleurs entendre que le sens de cette action, c’est d’avoir un corps et un esprit sains dans dans un environnement sain.

En marge de ce lancement, Mikaïlou Sidibé s’est rendu, accompagné de représentants du ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement et du ministère de la santé et de l’hygiène publique ainsi que de responsables de l’arrondissement 3 et de chefs coutumiers, dans des ménages non loin dudit terrain.

Là-bas, il s’est agi de sensibiliser sur les bonnes pratiques en termes de salubrité et d’assainissement des lieux. Pour rappel, dans les chefs-lieux des 12 autres régions du pays, le lancement de cette opération devrait également intervenir.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

