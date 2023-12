La région du Centre domine la Coupe Inter régions du ministre en charge des sports

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les finales de la troisième édition de la Coupe du ministre en charge des sports Inter régions s’est disputée le samedi 9 décembre 2023 à Koudougou. La finale en volleyball a tenu le public de la cité du cavalier rouge en haleine.

La suite après cette publicité

3 sets à 1. C’est par ce score que l’équipe de la région du Centre du ministère des sports de la jeunesse et de l’emploi (MSJE) s’est imposée face à celle de la région de l’Est.

Le troisième set de cette finale a été le plus relevé. En effet, menée 3 sets à 0 dans une finale qui se joue à 15 points gagnant, l’équipe de la région de l’Est réussit à rattraper son retour pour gagner ce set par 15 à 9. Le match est relancé à 2 sets à 1.

Au quatrième set, l’équipe de la région du Centre essaie de mettre plus de puissance dans son jeu. L’équipe venue de Fada N’Gourma tient bon. Le score est serré. Mais l’équipe du Centre réussit à mettre quatre points d’écart (08-11).

Une victoire en quatre sets

Fatigués après avoir donné le maximum d’énergie au troisième set, l’équipe du Centre creuse l’écart (08-13), remporte le set (15-08) et la victoire par 3 à 1.

En demi-finale, l’équipe de l’Est a battu celle des Hauts-Bassins par 3 sets à 2. Le ministre des sports de la jeunesse et de l’emploi Boubakar Savadogo a remis du matériel sportif aux 13 directions régionales des sports pour développer le sport pour tous en province.

« L’équipe de la région du centre joue avec beaucoup d’internationaux à la retraite. Ils ont plus d’expérience et ils sont plus réguliers que nous », explique le capitaine de l’équipe de la région de l’Est. Il rappelle que certains joueurs n’ont pas reçu des réquisitions pour être présents à ces finales. « Il n’y a pas de compétition au niveau des plus de 30 ans. C’est une occasion de fraterniser », estime Djibril Thiombiano.

Une compétition qui permet de fraterniser

« Cette compétition est la bienvenue. Elle permet aux anciens aussi d’être dans le bain », souligne Rose Mireille Sanon, capitaine de l’équipe du Centre. Elle reconnait la supériorité de son équipe qui bénéficie de plus de compétitions.

L’équipe victorieuse est repartie avec la somme de 200 mille francs CFA, trois ballons, un jeu de maillot et des médailles. Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Boubakar Savadogo s’est réjoui de la possibilité de donner de la compétition aux équipes issues des régions.

« L’objectif c’est de permettre aux acteurs de la région de pouvoir communier ensemble, d’avoir un esprit d’équipe et qu’après les bureaux, qu’ils ne se retrouvent pas seulement autour de tables bien garnis mais que cela se fasse aussi autour des plateaux », a affirmé Boubakar Savadogo.

Quatre disciplines ont agrémenté ces finales. Au jeu de dame, le trophée est revenu à Mahamadou Zongo de la région du Centre-Sud. Léon Sawadogo de la région du plateau Central a remporté la compétition du scrabble. Ils ont empoché chacun la somme de 60 mille francs CFA, des médailles et des bermudas.

Tuina Parfait du Centre Sud vainqueur au jeu de pétanque a empoché la somme de 100 mille francs CFA, des médailles et un bermuda.

Écouter l’article

publicite