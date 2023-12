Lutte antiterroriste : Le Capitaine Ibrahim Traoré promet un avenir de choix aux VDP après la guerre

publicite

Le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré, a galvanisé les VDP dans leur fief. Entendez par VDP, Volontaires pour la Défense de la Patrie. Courage, audace, persévérance, partez combattre et revenez, ce sont les mots forts que le Capitaine a adressés aux VDP. En chef de guerre, il a invité les appelés volontaires à mener un combat sans pitié contre les terroristes les plus irréductibles tout en leur promettant un avenir de leur choix à la fin de la lutte.

« On est passé vous dire bonjour et à travers vous, rendre un hommage à tous les VDP du Burkina Faso. Vous êtes des hommes, vous êtes des fils et filles de ce pays. Partout au Burkina les gens se sont engagés pour défendre la mère patrie, pour défendre nos terres ». C’est avec cette salutation d’hommage que le Capitaine IB, chef de l’État, s’est adressé aux VDP avant de les galvaniser.

« Que la paresse ne soit jamais votre compagnon. Je le dis et je le répète partout. La paresse ne doit pas être votre compagnon. Là où il faut marcher, marchez. Ne dormez pas, parce que l’ennemi ne dort pas. Il cherche toujours à vous surprendre », a véhément indiqué le Capitaine Ibrahim Traoré aux volontaires pour la défense de la patrie, accrochés à son laïus. Pour lui, ils ne doivent pas dormir, car la nation a décidé de faire la guerre contre les terroristes pour « vivre en paix, connaitre le bonheur ».

Le chef de l’État a souhaité bon courage aux VDP engagés dans cette guerre et leur a assuré du soutien indéfectible du peuple qui est en avale du combat. « Soyez en fiers. Tout le monde n’a pas ce courage. Ceux qui n’ont pas le courage d’être parmi vous contribuent à leur façon. C’est eux qui nous permettent de payer des tenues, des armes, d’avoir des munitions pour vous entrainer et pour vous équiper », a-t-il laissé entendre aux VDP. Il a pour terminer promis un avenir de choix aux VDP à la fin de cette guerre qui, a-t-il dit, a été imposée par « les impérialistes ».

« Vous qui êtes venus, vous avez prouvé votre esprit patriotique. Certains parmi vous rejoindront les rangs de l’armée, d’autres la fonction publique, et d’autres seront accompagnés à ce qu’ils puissent s’installer dans le domaine qu’ils souhaitent à la fin de cette guerre. S’il y en a qui sont ici pour combattre et qui à la fin veulent être des soudeurs, des agriculteurs, des éleveurs, nous allons vous accompagner pour cela.

Ceux qui ont pour ambition de rejoindre l’armée, nous allons accompagner à ce que vous revenez dans l’armée. Ceux qui ont besoin de la fonction publique, nous allons vous accompagner pour que vous puissiez y être. Donc prenez courage et combattez avec audace et avec intelligence », a déclaré en chef de guerre le Capitaine Ibrahim Traoré chef de l’État, chef suprême des armées aux VDP.

Synthèse de Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

