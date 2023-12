Crise du football burkinabè : Le ministre des sports annonce une issue très proche

publicite

Depuis presque deux mois, les championnats nationaux de football de première et deuxième division sont à l’arrêt. Certains clubs ont décidé de boycotter le championnat et réclament la démission du président de la FBF Lazare Banssé à cause d’une affaire de bourses non reçues. Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Boubacar Savadogo s’est exprimé sur le sujet et annonce la possibilité d’une sortie de crise.

« La porte de sortie est déjà ouverte, comme je l’avais dit antérieurement. Il y a d’autres voies qui ont été prospectées », a affirmé Boubakar Savadogo en marge de la première édition de la course cycliste du gouvernement le dimanche 10 décembre 2023.

Selon le ministre Boubakar Savadogo, il y a eu des incompréhensions désormais levées. « En leur laissant du temps pour découvrir ces informations, certains acteurs se sont rendus compte qu’il y avait des points qu’ils défendaient qui n’étaient pas les plus appropriés. Je crois qu’aujourd’hui, le dialogue qui a été introduit, le dialogue qui a repris entre les acteurs directs, entre les personnes qui sont au sein du football et dans le sport en général, je dirai que vraiment la sortie de crise est très proche », révèle Boubakar Savadogo.

Ne pas s’ingérer

Selon les frondeurs, tant que le président de la FBF Lazare Banssé sera président, ils ne participeront pas aux championnats. Dans le principe de la FIFA, le politique ne doit pas s’immiscer dans les questions de football. Pour cela, le ministre des sports estime que les acteurs devaient trouver par eux-mêmes la solution au problème en se parlant.

« C’est pour cela qu’il était important de les laisser se parler parce qu’il y avait beaucoup d’informations qui circulaient qui n’étaient pas vraies. On les a laissés murir et je pense que les points de vue se rapprochent et je pense que nous sommes presque à la sortie de crise », espère Boubakar Savadogo.

Donner une chance aux footballeurs

Selon lui, la tenue du championnat aurait permis à certains footballeurs d’avoir une chance d’intégrer l’équipe nationale. « Lorsqu’on ne joue pas, cela diminue leur chance de pouvoir être sur cette liste-là », déplore Savadogo.

Selon lui, il a fallu livrer des informations aux différentes parties pour taire les divergences. « La subvention, c’est quelque chose qui existait depuis longtemps. Mais la convention était périmée. C’était depuis 2016 ou 2017. On la renouvelle de façon annuelle.

Comment voulez-vous que le gouvernement ait le courage de reconduire des subventions si les acteurs ne s’entendent pas. Toutes ces informations permettent aux acteurs de se réunir, de comprendre que ces subventions si on veut que ce soit maintenu et que cela encourage le football, il faut aussi que les acteurs apprennent à se parler », fait savoir Boubakar Savadogo.

Le président de la FBF Lazare Banssé a promis que le championnat reprendra de service. Les clubs qui le boycotteront se verront appliquer le règlement.

