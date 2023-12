Le nouvel archevêque de Ouagadougou Mgr Prosper Kontiebo officiellement installé

publicite

Nommé le lundi 16 octobre 2023, Mgr Prosper Kontiebo, jusqu’ici évêque du diocèse de Tenkodogo est officiellement l’archevêque métropolitain de Ouagadougou, à compter de ce samedi 16 décembre 2023. Il succède au cardinal Philippe Nakellentuba Ouédraogo.

Après son poste d’évêque de Tenkodogo dont il a pris les rênes le 11 février 2012, Mgr Prosper Kontiebo, nouvel archevêque de Ouagadougou remplace le cardinal Philippe Ouédraogo, qui occupait cette place depuis 2009 et désormais admis à la retraite.

Sa prise de Possession canonique du siège Archiépiscopal de Ouagadougou a eu lieu ce samedi 16 décembre 2023, actant officiellement son poste. A cette messe de prise de possession, le nouvel archevêque de Ouagadougou a indiqué d’entrée avoir appris sa nomination avec beaucoup d’étonnement et de questionnement, même s’il a dit avoir accepté ce choix avec pour foi. « Si c’est Dieu qui m’envoie en mission, il n’y a pas lieu d’avoir peur, il n’y a pas lieu d’avoir des craintes », a-t-il affirmé.

Pour lui avec les multiples crises sécuritaires, financières, religieuses, le seigneur a porté son choix sur lui pour qu’il puisse devenir un porteur d’amour, capable de transformer notre monde en une société de paix. « Seul l’amour a le pouvoir de véritablement transformer notre monde. Travaillons ensemble à l’établissement d’une société, d’une famille et d’une communauté apaisées et réconciliées», a appelé Mgr Prosper Kontiebo, avant de se fixer pour mission de construire une communauté chrétienne unie.

Il remplace le cardinal Philippe Nakellentuba Ouédraogo qui occupait ce poste depuis maintenant 14 ans. Avant de rendre le tablier, celui-ci a donné ses bénédictions à l’archevêque entrant tout en rappelant les défis qui l’attendent.

« Ce jour de possession et un rite essentiel. Vous comprenez donc ma joie. Je suis très heureux d’avoir maintenant un successeur. C’est une belle succession et je rends grâce. Bien sûr, je continuerai ma mission d’une autre manière en restant très solidaire non seulement à l’église, mais aussi à mes frères. Que Dieu bénisse notre Burkina Faso en quête de réconciliation, de justice et de paix», a-t-il fait savoir.

Né le 25 juin 1960, à Boassa dans l’archidiocèse de Ouagadougou, Mgr Prosper Kontiebo a prononcé ses vœux perpétuels en 1988 dans la Congrégation des Clercs Réguliers Ministres des Infirmes (Camilliens) et a été ordonné prêtre le 7 juillet 1990.

Le nouvel archevêque de Ouagadougou a servi au scolasticat Saint-Camille et exercé les responsabilités suivantes: supérieur vice-provincial de la congrégation des clercs ministres réguliers des infirmes au Burkina Faso; membre du collège des consulteurs; membre du conseil épiscopal; membre de la congrégation des ministres des infirmes.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

