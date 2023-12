Football : « Zugr-Zekre », le tournoi Maracaña de l’association russo-burkinabè, se termine sur une note de satisfaction

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’édition « test » du tournoi « Zugr-Zekre » de l’association russo-burkinabè, African Initiative, a connu son apothéose ce samedi 16 décembre 2023, à l’occasion de la finale qui a opposé l’équipe du lycée Vénégré (en bleu ciel) à l’équipe du Collège d’enseignement général (CEG) Manegr zanga (en rouge), au stade municipal Issoufou Joseph Conombo, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Malgré des actions de part et d’autre, les deux équipes se sont séparées sur un score de 0 but partout à la pause. Dès l’entame de la seconde période de jeu, l’équipe du lycée Vénégré se montre plus dangereuse en multipliant les assauts contre le but adverse. Que nenni, ces occasions seront toutes repoussées par la défense.

De son côté, l’équipe du Collège d’enseignement général (CEG) Manegr zanga, avec peu d’occasions, se procurera l’occasion la plus franche du match ; un face-à-face avec le gardien, dont elle ne profitera pas non plus. Au bout des 2 fois 20 minutes du temps de jeu règlementaire, le score n’a malheureusement pas évolué. Il a donc fallu attendre la séance des tirs au but pour voir la victoire de l’équipe du lycée Vénégré (3-1).

« Le match était difficile, mais par la grâce de Dieu on a vaincu. On remercie Dieu. Que la paix revienne surtout au Burkina Faso », a déclaré Bénaya Sawadogo, Capitaine de l’équipe du lycée Vénégré. « Un sentiment de joie ; notre objectif a été atteint », a dit Soumaila Ayo Azenwo, président de l’association African Initiative au terme de ce qu’il a appelé un tournoi test.

« Ce tournoi, c’est le Zugr-Zekre de l’arrondissement 6. Il y aura le Zugr-Zekre de l’ensemble des arrondissements de Ouagadougou et le grand Zugr-Zekre sera la compétition finale qui est prévue pour les vacances où ce sont les meilleurs des arrondissements qui vont s’affronter », a-t-il informé.

L’équipe du lycée Manegr zanga, finaliste malheureuse, est repartie avec un trophée, une enveloppe de 75 000 F CFA, un ballon, un jeu de maillots et des médailles.

L’équipe du lycée Vénégré a reçu le trophée de vainqueur du tournoi, la somme de 100 000 F CFA, des médailles, un jeu de maillots et un ballon. Pour rappel, ce tournoi « test » a réuni 10 équipes issues de 5 établissements scolaires de l’arrondissement 6 de Ouagadougou.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite