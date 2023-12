Remaniement ministériel : L’absence de Olivia Rouamba laisse des citoyens confus

publicite

Le gouvernement de la transition a procédé le 17 décembre 2023 à un remaniement ministériel. A cet effet, une équipe de la rédaction de Burkina 24 a tendu son micro dans quelques artères de la ville de Ouagadougou pour recueillir les avis des citoyens burkinabè, sur leur perception de la nouvelle.

Le nouveau remaniement ministériel survenu le 17 décembre 2023 a vu des ministères changer de dirigeants et pas des moindres. Le nom qui retient l’attention de plusieurs citoyens burkinabè, c’est bien celui de Olivia Rouamba, précédemment ministre en charge des affaires étrangères. Bon nombre de citoyens interrogés sur le sujet demeurent confus sur son absence dans le nouveau gouvernement.

« Je n’ai pas compris pourquoi ils ont changé la ministre des affaires étrangères Olivia Rouamba »

« J’ai suivi hier soir au journal. Bon franchement je n’ai pas d’inconvénient par rapport à ça mais je n’ai pas compris pourquoi ils ont changé la ministre des affaires étrangères Olivia Rouamba. J’ai remarqué que c’est une femme qui se bat tout le temps.

On l’a vu en mission dans tel pays ou tel pays, vraiment on sent que c’est quelqu’un qui se donne pour le pays, maintenant on n’a pas compris pourquoi on l’a changée ; ça ne m’a pas vraiment plu », a déclaré Mariam Yaméogo.

Même interrogation pour Rouamba Fiacre. « Sinon le remaniement ministériel qu’on a tous constaté à ma grande surprise, l’un des noms qui m’a fait un peu bizarre c’est Olivia Rouamba, il semble qu’il y a eu plusieurs remaniements mais c’est surtout elle là son remaniement on n’a pas du tout compris.

On s’attendait peut-être qu’elle soit élevée au rang de ministre d’Etat, peut-être elle sera appelée à d’autres cieux pour coordonner l’AES. On sait qu’elle faisait du très bon travail, elle était vraiment dynamique mais bon ; on ne sait pas ce qui se prépare, mais on fait confiance à IB (Capitaine Ibrahim Traoré, NDLR) », a-t-il déclaré.

« je pense que le Gouvernement sait ce qu’il fait »

COMBARY Zélika, quant à elle trouve que le remaniement ministériel est une nécessité pour la bonne marche de la nation, mais elle se dit surprise du départ de Olivia Rouamba dans ce nouveau gouvernement.

« Moi je trouve que c’est quelque chose qui est normal. Mais vraiment le départ qui m’a surpris, c’est le départ de la ministre en charge des affaires étrangères Olivia Rouamba. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais en tout cas ça m’a un peu surpris. Maintenant s’il y a eu des changements, je pense que le Gouvernement sait ce qu’il fait, et les changements qui ont été faits peut-être c’est pour améliorer vraiment la marche du gouvernement, donc moi je trouve que c’est bon », a-t-elle affirmé.

Le remaniement ministériel a également vu Jean Emmanuel Ouédraogo promu au grade de ministre d’Etat. Le secteur de l’éducation n’a pas été en reste, avec le départ du ministre André Joseph Ouédraogo. Les citoyens ont aussi donné leurs appréciations par rapport à cela.

« Je pense que le nouveau venu pourra faire mieux »

BAYALA Souleymane pense que la nomination de Jean Emmanuel Ouédraogo est à féliciter et trouve normal le départ de Joseph Ouédraogo du ministère de l’éducation. « Pour monsieur le ministre de la culture, il a été nommé ministre d’Etat, donc on tient à féliciter cela pour son travail abattu.

En ce qui concerne Joseph Ouédraogo, sur ce point moi je trouve que c’est normal, c’est bien il fallait quelqu’un qui peut mieux faire. Il a fait ce qu’il pouvait aussi, mais le milieu de l’éducation veut beaucoup plus, on a besoin de changement à ce niveau. Donc je pense que le nouveau venu pourra faire mieux » a-t-il affirmé.

BAZIE Issouf Karim déclare : « Joseph OUEDRAOGO, bon je me dis que c’est normal là-bas lui il est un peu vieux, je me dis que Sosthène peut relever le défi là-bas, je suppose que l’autre est un peu fatigué ».

Abdel BARRO et Phalek PARDEVAN (Stagiaires)

Burkina24

