Les membres statutaires du programme intégré d’adaptation au changement climatique dans le Bassin du Niger tiennent leur 2e session du comité de pilotage

La composante Burkina Faso du programme intégré d’adaptation au changement climatique dans le Bassin du Niger tient sa deuxième session du comité de pilotage ce jeudi 21 décembre 2023 à Ouagadougou. L’objectif global de la présente session est d’orienter, piloter et évaluer la mise en œuvre du programme.

Cette deuxième session est consacrée à l’examen de la mise en œuvre du programme de travail et budget annuel 2023 au 30 septembre de l’année et à la validation de celui de 2024, a renseigné Cyprien Tisambo, directeur général des ressources en eau, par ailleurs, responsable du programme programme budgétaire gestion intégrée des ressources en eau.

Il a signifié que le programme intégré d’adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger est un programme régional qui couvre les 9 pays membres de l’autorité du bassin du Niger dont le Burkina Faso.

En termes de bilan, Cyprien Tisambo a relevé que le taux d’exécution physique au 30 septembre 2023 du programme de travail et budget annuel 2023 révisé est de 58,43%. Le coût total de réalisation des activités s’élève à 629,25 millions de FCFA pour une programmation financière révisée de 1 447,84 millions de FCFA, soit un taux d’exécution financière de 43,46%. Selon le responsable du responsable du programme budgétaire gestion intégrée, au 30 septembre 2023, plusieurs acquis peuvent être mis à l’actif du programme.

«Il s’agit entre autres de la réalisation des travaux de protection de la biodiversité sur 280,46 ha dans les régions du Centre Est, de l’Est et des Hauts-Bassins, la réalisation des travaux de reforestation de 500 Ha dans les Forêts classée de Sitenga et de Nazinon, respectivement dans les régions du Centre Est et du Centre Ouest, la réalisation des travaux de jachère améliorée et agroforesterie sur une superficie de 175 ha dans la région du Sahel», a-t-il énuméré.

Toujours en termes de ces acquis, il a ajouté l’organisation d’une session de formation au profit des cadres de la structure focale nationale, des services techniques et de la coordination nationale des usagers des ressources naturelles du bassin du Niger du 19 au 26 juin 2023 qui a permis de former 85 personnes dont 10% de femmes.

«La distribution de semences et d’équipements à 17 organisations de transformation de produits de pêches, agricoles et d’élevage exerçant autour de la Mare de Dori, composées de 435 membres de 53,33% de femmes et 39,31% de jeunes», a-t-il rapporté.

En outre, Cyprien Tisambo a confié que la mise en œuvre du plan de travail et budget annuel 2023 au 30 septembre a connu quelques difficultés majeures notamment la situation sécuritaire défavorable et le non déblocage du budget de l’Etat qui ont impacté négativement la mise en œuvre des activités.

Pour ce qui est de l’année 2024, le programme envisage de mener plusieurs actions dont les majeures sont entre autres la réalisation de 9 760 ha de travaux de protection de l’environnement ,le démarrage des travaux de réhabilitation du barrage de Manni et de son périmètre irrigué.

Willy SAGBE

Astride Marlie SOLE (Stagiaire)

Burkina 24

