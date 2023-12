Msg Prosper Kontiebo : « La doctrine catholique sur le mariage ne change pas et l’église n’approuve pas les unions irrégulières »

publicite

Monseigneur Prosper Kontiebo, Archevêque métropolitain de Ouagadougou, a présenté ses vœux de Noël 2023 au peuple burkinabè. Dans son adresse, il incite tout un chacun à cultiver la paix et l’amour autour de soi.

Paix, amour, joie, sont les vœux que Monseigneur Prosper Kontiebo, Archevêque métropolitain de Ouagadougou a souhaités à l’occasion de Noël 2023, ce jeudi 21 décembre. « J’aimerais donc vous inviter à méditer sur l’amour comme fruit de la nativité, car en cette situation sécuritaire difficile, avec de nombreux corolaires de l’hydre terroriste et les difficultés existentielles, on peut bien souvent douter de cet amour de Dieu pour nous. Ce genre de questions peuvent nous traverser l’esprit. Est-ce que Dieu m’aime ? Est-ce que Dieu aime le Burkina » ?

Pour le successeur du cardinal Philippe Ouédraogo, la souffrance du juste n’est pas signe d’abandon de Dieu car dit-il « c’est plutôt une opportunité, un tremplin qui peut l’aider à grandir dans sa foi en devenant artisan d’amour dans son milieu de vie ».

Monseigneur Prosper Kontiebo dans son message a invité « à cultiver l’amour, à répondre à l’amour de Dieu par l’amour de nos frères et sœurs ». Pour lui, chacun doit devenir artisan d’amour au quotidien, dans les milieux de vie, dans les familles, dans les quartiers, dans les services et lieux de travail, malgré les vents contraires de la haine, du mépris, du découragement qui peuvent souffler pour l’éteindre.

« Manifester cet amour de Dieu peut se traduire par le pardon offert à un frère qui nous a fait du mal, ou par la réconciliation avec une personne à qui on n’adresse plus la parole depuis belle lurette », explique-t-il. L’archevêque métropolitain de Ouagadougou a profité de son vœu de Noël pour partager la note des Évêques suite à la publication du document « Fiducia supplicans » du dicastère pour la doctrine de la foi.

«Nous, vos évêques et pères de l’église famille de Dieu qui est au Burkina Faso et au Niger, ne voulons pas vous laisser dans l’embarras, l’incompréhension et l’inquiétude. C’est pourquoi nous vous invitons instamment à rester calmes et fermes dans la foi. La doctrine catholique sur le mariage ne change pas et l’église n’approuve pas les unions irrégulières ou entre des personne du même sexe.

Toutefois, toutes les questions pastorales que posent la mise en œuvre du document « Fiducia supplicans » seront approfondies et feront l’objet d’une déclaration circonstanciée des Évêques de cette conférence ». En rappel, le 18 décembre 2023, le Dicastère pour la doctrine de la foi (DDF) a publié un document qui donne la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe.

Saly OUATTARA

Burkina 24

