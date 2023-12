Littérature : « Proverbes Moosé pour la formation des Samo », une œuvre de l’Abbé François-Xavier Damiba

publicite

L’Abbé François Xavier Damiba a procédé à la dédicace de son 6e livre ce jeudi 21 décembre 2023 à Ouagadougou. Intitulé « Proverbes Moosé pour la formation des Samo », ce livre est constitué de deux tomes.

« Proverbes Moosé pour la formation des Samo » est une œuvre de l’Abbé François-Xavier Damiba. Editée dans les éditions presses Africaine, cette œuvre est constituée de deux tomes dont 630 pages pour le tome 1 et 596 pages pour le tome 2. L’œuvre nous plonge dans l’univers de la culture moaga à travers des proverbes.

Ces deux (02) tomes riches de 1226 pages contiennent au total 4000 proverbes Moosé collectés dans la zone de Koupéla, partie sud-est du Burkina Faso. Ces proverbes traitent de plusieurs thèmes de société en particulier ceux de la société moaga. On peut citer entre autres des proverbes d’humour, de politique et des proverbes qui magnifient également la femme.

Selon Abbé Pascal Kolesnore, maître de conférences à l’Université Saint Thomas d’Aquin (USTA), par ailleurs présentateur de l’œuvre, le proverbe recèle une dimension énigmatique et l’auteur sert deux plats aux lecteurs.

« Vous savez que le proverbe recèle une dimension énigmatique. ‘’Yelbundi, traduction courante de proverbe, connote l’idée de ce qui est couvert, voilé. Yaa goam ne pagdo. Les deux plats que l’auteur sert aux lecteurs; c’est d’abord le plat de la saveur de la sonorité du proverbe en mooré, ensuite sa substantifique moelle, son sens, la leçon de vie qu’il connote et son contenu normatif », a-t-il indiqué.

Pour l’auteur, l’Abbé François Xavier Damiba, cette œuvre constitue, le partage de la sagesse du peuple moaga à l’endroit de toutes les autres communautés du Burkina Faso, et un appel à la solidarité et à l’entraide.

« J’ai voulu partager la sagesse des Moosés à tous les Moosés et à toutes les autres cultures. L’image de la couverture explique déjà la sagesse d’un Moaga qui est venu pour aider un Samo et par exemple quand deux personnes se suivent il faut que l’une soit bête sinon il y aura toujours des bagarres. C’est pour dire qu’il faut valoriser les parentés et les liens de plaisanteries pour un besoin de solidarité, d’entraide et de cohésion sociale », a-t-il souligné.

En rappel, l’Abbé François Xavier Damiba est un prêtre de l’archidiocèse de Koupéla. Les tomes sont disponibles à la librairie Jeunesse d’Afrique, au centre national Cardinal Paul Zoungrana et à l’Ecole de la Formation Permanente des Laïcs à 10.000 F CFA le tome.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

