Santé Sexuelle et Reproductive : Share-Net Burkina Faso outille des Hommes de médias

Dans l’optique d’outiller les journalistes sur l’influence des réseaux sociaux sur les Droits en Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR), Share-Net Burkina Faso, en collaboration avec le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN), a organisé un atelier ce jeudi 21 décembre 2023, à Ouagadougou.

« L’opportunité de cette communication à l’endroit des journalistes, c’est d’aider le monde journalistique à comprendre leur rôle en matière de diffusion de l’information, en matière de gestion des connaissances, en matière de santé sexuelle et reproductive qui, on sait, est très sensible dans notre domaine.

Donc, on se dit qu’avec les journalistes, il faut vraiment les outiller à comprendre davantage ce qu’ils peuvent faire pour pouvoir contribuer à la diffusion bonne et saine de l’information sur la santé sexuelle et reproductive », a justifié Zalissa Bandé, coordonnatrice de Share-Net Burkina Faso.

A travers cet atelier, Share-Net Burkina Faso entend guider la plume des journalistes vers les sujets en lien avec les DSSR. « Que ce soit en matière de production, comment est-ce que les contenus qu’ils vont produire peuvent prendre en compte cet aspect de santé sexuelle et reproductive de façon juste, et comment est-ce qu’ils peuvent les traduire parfois à une plus simple compréhension des cibles », a-t-elle ajouté.

Pour les participants, cette formation vient à point nommé car on n’est pas sans savoir l’influence que portent les réseaux sociaux. « Actuellement, il y a trop d’informations sur les réseaux sociaux, et que nous, journalistes, professionnels de l’information, on doit avoir un certain regard pour pouvoir faire en sorte que l’information qu’on donne soit une information de qualité, la vraie information », a soutenu Boureima Sanga, Coordonnateur national du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l’environnement.

Pour rappel, Sahre-Net Burkina Faso a pour mission de renforcer les liens entre la recherche, les politiques et les pratiques en partageant, générant, traduisant et promouvant l’utilisation des connaissances pour le développement de meilleures politiques et pratiques en matière de santé et droits sexuels et reproductifs.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

