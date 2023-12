publicite

Le collectif des jeunes travailleurs patriotes pour le développement de la nation a fait son baptême de feu ce samedi 23 décembre 2023 à Ouagadougou. Devant membres et sympathisants, le collectif a affiché son soutien sans faille au capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso.

« Le Burkina n’est plus dans une phase de transition mais de révolution dont le collectif et l’ensemble de la jeunesse consciente vous accordent un nouveau mandat de dix ans renouvelable », c’est par cette déclaration que Mamadou Sourabié, porte-parole du collectif des jeunes travailleurs patriotes pour le développement de la nation a fait montre de leur soutien indéfectible au président de la transition.

Il a ajouté que « l’arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de notre pays a redonné un souffle nouveau et un nouvel espoir à tous les bons patriotes soucieux pour le développement de leur pays ».

Les membres du collectif ont d’ailleurs laissé entendre que depuis la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, il n’a ménagé aucun effort pour la reconquête du territoire.

« Pour ce faire, l’armée a été équipée en moins d’un an, d’un arsenal de guerre de dernière génération que ses prédécesseurs n’ont pas pu faire plus de soixante ans durant », a assuré Mamadou Sourabié.

Ainsi donc, le collectif des jeunes travailleurs patriotes pour le développement de la nation a décidé de centrer l’ensemble de ses activités autour du thème « Le capitaine Ibrahim Traoré, un leader charismatique et éclairé : une jeunesse consciente et engagée, gage d’une souveraineté totale ». Séance tenante, le collectif a mobilisé un fonds qui selon eux sera remis comme contribution à l’effort de paix.

Le collectif des jeunes travailleurs patriotes pour le développement de la nation est un regroupement de plusieurs associations. L’association s’est fixée pour objectif d’accompagner et de soutenir la transition afin disent-ils que la souveraineté soit une réalité. De plus, elle se réclame apolitique et non confessionnelle.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

