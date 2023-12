Ministère en charge de l’environnement : La Nation reconnaissante à 152 agents

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement a reconnu le vendredi 22 décembre 2023 le mérite de 152 agents et partenaires pour leur dévouement au travail et à l’atteinte des résultats du département. C’était au cours d’une cérémonie de décoration tenue à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Pour la cuvée 2023, le ministère de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement a bénéficié de 152 médailles pour la décoration de ses agents et de ses partenaires. Si quinze d’entre eux avaient déjà reçu leur distinction lors de la journée de l’arbre et 21 autres distingués dans les régions administratives à l’occasion de la commémoration du 11-décembre, c’est le 22 décembre dans l’après-midi que le plus grand nombre, soit 152 agents ont reçu leur décoration.

Ainsi dans les ordres nationaux, 10 agents ont reçu l’ordre de l’étalon et 17 autres faits chevalier de l’ordre du mérite burkinabè. Dans l’ordre du mérite du développement rural, 40 agents ont été décorés avec agrafe environnement, 25 avec agrafe eau et assainissement et 60 au titre de la médaille d’honneur des eaux et forêts.

« A travers cette cérémonie, ce sont les différents acteurs de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement qui sont célébrés en rendant hommage à ses agents et partenaires pour leurs performances et résultats du département », s’est exprimé le ministre de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, Roger Baro.

« Le renoncement à soi, l’engagement, le courage, l’abnégation et le désintéressement, la probité et le patriotisme dont vous avez fait montre, inspire respect et considération. C’est pour cela que la Nation vous honore à travers cette reconnaissance », a ajouté le patron du département en charge de l’environnement.

« Nous vous invitons à maintenir le cap »

Tout en félicitant les récipiendaires, le ministre Roger Baro a mis à profit cette cérémonie pour les inviter à plus d’ardeur et de dévouement au travail et à demeurer des modèles au sein de leurs collègues et dans la société.

« Certes, vos mérites viennent d’être reconnus mais la tâche la plus ardue commence car vous devez être des exemples (…) Nous vous invitons à maintenir le cap », a insisté le ministre Baro.

Distingué de l’ordre du mérite du développement rural avec agrafe eau et assainissement, Mme Alice Tiendrebéogo, agent à l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), a exprimé toute sa reconnaissance à sa hiérarchie qui a reconnu son mérite.

« Je suis très contente d’être décorée, je rends grâce à Dieu et je remercie les autorités, surtout ma hiérarchie qui a placé une confiance en moi et qui a vraiment reconnu mon mérite. Je vais encore redoubler d’effort dans le travail », a-t-elle confié. « Je dédie cette médaille à mes collègues parce que c’est grâce à eux que j’ai atteint les objectifs qu’on m’avait fixés », a poursuivi Mme Tiendrebéogo.

Le Lieutenant des eaux et forêts K. Jacob Sia, décoré de la médaille d’honneur des eaux et forêts, a lui aussi apprécié positivement sa distinction. « C’est une reconnaissance de ma hiérarchie et je tiens à leur témoigner ma reconnaissance et c’est en même temps une invite à faire mieux et à ne pas baisser les bras », s’est-il exprimé. Le lieutenant K. Jacob Sia, agent à l’agence nationale des évaluations environnementales a dédié sa distinction à sa famille, à ses collègues et à tous ceux qui œuvrent dans le cadre de la lutte contre la désertification et le développement rural.

Le ministre Roger Baro a saisi l’occasion pour rendre un hommage aux agents de son département qui en 2023 ont été appelés à faire valoir leur droit à la retraite après plusieurs années « de bons et loyaux services rendus à la nation ».

Écouter l’article

publicite