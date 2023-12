Solidarité : Le Centre International d’Évangélisation (CIE) apporte du réconfort aux personnes défavorisées

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Centre International d’Évangélisation (CIE) a organisé une journée de partage et de compassion en faveur des personnes défavorisées le samedi 23 décembre 2023 à Ouagadougou. Une journée au cours de laquelle des dons de plusieurs natures ont été remis à des personnes vulnérables.

La suite après cette publicité

Dans sa mission de venir en aide aux personnes vulnérables, le Centre International d’Evangélisation (CIE) a organisé une journée de partage au profit des veuves, orphelins, des démunis et les enfants en situation de rue. Cette journée de compassion a consisté à faire des dons à ces derniers.

Ils ont reçu de la part du CIE des dons composés entre autres de savons, de vêtements et des kits alimentaires. Pour Dr Hortense Karambiri, pasteur principal de l’église des nations EDEN-TBI, cette journée vise à manifester la solidarité en l’endroit des personnes vulnérables.

« C’est une journée de partage et de communion avec tous ceux qui sont dans le besoin. Ce sont des personnes vulnérables, des personnes en difficulté que nous invitons aujourd’hui à passer la journée. Nous leur apportons des kits, des repas mais aussi des effets d’habillements, du savon et bien d’autres vivres pour leur permettre de passer en plus de cette journée leur fête correctement.

Le sens de cette journée est de ne pas s’enfermer dans nos assemblées pour fêter Noël entre nous. C’est devenu une culture pour nous, une tradition pour nous. Les journées de compassion dynamique, ce n’est pas seulement cette journée mais tous les jours de l’année, nous avons des programmes réguliers qui nous font sortir aller vers les prisons ; et apporter à manger aux prisonniers, aller dans les hôpitaux pour soutenir des malades » a-t-elle souligné.

Guétawendé Saba, chargé de mission au ministère en charge de l’action humanitaire, a salué l’initiative de l’église de venir en aide aux personnes vulnérables et invite la population à la solidarité pour une cohésion sociale solide.

Cette journée s’est tenue à la veille d’une veillée de Noël qui sera célébrée par le Centre International d’Évangélisation à Ouagadougou et dans ces églises au Burkina Faso.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite