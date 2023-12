Noël 2023 : Le message de Zephirin DIABRE

publicite

Ceci est le message de Dr Zephirin DIABRE, à l’occasion de la fête de Noël 2023.

Mes chers frères et sœurs chrétiens burkinabè et amis du Burkina Faso,

Le Seigneur nous fait grâce de vivre encore, ce lundi 25 décembre, la fête de la Nativité. En ces circonstances heureuses, je vous souhaite joyeux Noël, dans la paix du Christ né.

A celles et ceux qui souffrent dans leurs chairs et dans leurs âmes, je souhaite un très prompt rétablissement.

A celles et ceux qui ont perdu des êtres chers cette année, je présente mes condoléances et ma pleine compassion.

Je me joins aux prières de toute la communauté chrétienne, pour que le Seigneur veille sur nos valeureuses Forces de Défense et de Sécurité et nos vaillants Volontaires pour la Défense de la Patrie, et qu’Il protège nos populations de l’ennemi.

En communion avec les autres chrétiens, je prie pour les autorités de la Transition, afin que Dieu éclaire leur chemin, et les aide à réussir la mission de reconquête du territoire national.

Noël étant la fête des tout-petits, je joins mes prières à celles demandant au Christ de bénir les enfants du Burkina Faso, l’avenir de nos familles et de notre nation.

Joyeux Noël 2023 à toutes et à tous ! Que Dieu nous comble d’infinies grâces !

Ouagadougou, le 24 décembre 2023

Dr Zéphirin Diabré

Grand Officier de l’Ordre de l’Etalon

