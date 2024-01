Burkina Faso : « Alliance populaire pour l’engagement patriotique », un autre soutien à la Transition 

publicite

Le monde des Organisations de la société civile (OSC) burkinabè s’agrandit. L’Alliance populaire pour l’engagement patriotique (APEP) a officiellement lancé ses activités ce mercredi 3 janvier 2023 à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse.

L’Alliance populaire pour l’engagement patriotique (APEP) a choisi le 3 janvier, jour commémoratif de la première insurrection au pays des Hommes intègres, pour lancer officiellement ses activités.

L’objectif global du mouvement, « accompagner sans relâche le programme du Président Ibrahim Traoré et son gouvernement », a déclaré Soumaïla Salogo, Secrétaire général (SG) de l’APEP.

Plus spécifiquement a-t-il poursuivi, il s’agit de « soutenir le président Ibrahim Traoré et son gouvernement jusqu’à la reconquête totale de notre territoire ; de soutenir au plan financier, matériel, humain et alimentaire les FDS et les VDP; d’accompagner et soutenir le processus de la modification de notre loi fondamentale « la Constitution »».

L’alliance a aussi invité ses militants et sympathisants à « rester en alerte maximale pour d’éventuels appels en vue de la lutte et des actions pour le développement».

L’alliance dit avoir œuvré jusqu’audit lancement à la recherche de la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la lutte contre l’extrémisme violent, la radicalisation et la lutte contre le terrorisme.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

