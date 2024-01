Action citoyenne : Des volontaires pour la salubrité assainissent les abords du pont de Boulmiougou

publicite

L’«Association Utile » débute l’année 2024 par une activité citoyenne. Ces membres et partenaires se sont mobilisés pour mettre de la propriété dans les environs du pont de Boulmiougou ce mercredi 03 janvier 2024.

Ce mercredi 03 janvier 2024, tôt dans la matinée, au moment où les habitants de l’arrondissement de Boulmiougou de la Commune de Ouagadougou ne sont pas totalement sortis des bras de Morphée, une foule de jeunes s’acharnait déjà sur des ordures qui étouffaient le pont et le barrage de Boulmiougou au long de la RN1.

Eux, ce sont des volontaires contre l’insalubrité. Ce sont des membres, sympathisants et partenaires de l’association Utile, en plus des pécheurs, des pépiniéristes, et des riverains.

Comme toujours, l’Association Utile dans le cadre de ces œuvres citoyennes a décidé de mettre la propreté dans cette zone devenue un dépotoir. Parmi ces tas d’immondices, la puanteur non courtoise se dégage des tas de plume de volaille, des excréments, des vieux habits et autres sortes de déchets.

« Je passe ici tous les jours et je vois. J’avais fait une interpellation citoyenne au mois d’août pour dire que le barrage pleure et que le pont a besoin d’action pour être débarrassé de ses ordures. Il n’y a pas eu d’effet. Après on s’est dit, interpeller c’est bien mais, être dans l’action c’est encore mieux.

On a décidé de lancer cette initiative du 03 janvier pour inviter les gens à être les VDP de l’assainissement et de la propriété », s’est exprimé Mahamadi Ouédraogo dit Mdi, maître de cérémonie, communicateur et président de l’Association utile.

Créée pour promouvoir le don de soi, l’esprit de fraternité et le développement communautaire, l’Association Utile veut donner un signal fort, inviter la jeunesse à un engagement citoyen à travers les actions de salubrité pour assainir les cadres de vie, gage d’un bien-être social.

Son éternel partenaire était au premier rang. Les membres de l’Association Zéro goutte de sang sur la route ont répondu à l’appel. En plus d’être engagée pour la sécurité routière, d’autres actions citoyennes sont inscrites dans l’agenda de Moumini Koudougou et ses camarades.

« La salubrité publique c’est quelque chose de fondamental et c’est une mission pour tout citoyen d’assainir son cadre de vie et de créer un cadre sein pour les riverains et offrir un beau paysage aux passants et usagers de la route. C’est une cause noble que nous soutenons », a souligné Moumini Koudougou dit Mouni Mouni, président de l’Association Zéro goutte de sang sur la route.

L’initiative présidentielle à travers l’agence municipale des grands travaux a mobilisé une tractopelle et des camions pour transporter les déchets au centre de tri et de collecte à Toudbwéogo. Selon Élie Sawadogo, chef de service maîtrise d’œuvre sociale à l’AGMT, le Burkina Faso est dans une vision de développer des initiatives communautaires qui permettent aux populations de se prendre en charge. Il annonce des initiatives du genre dans tous les arrondissements de la ville de Ouagadougou de concert avec des associations et Organisations de la société civile.

Akim KY

Burkina 24

