Info CAN 2023 : Velud loue « l’excellent état d’esprit » et « la grande solidarité » des Étalons

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Étalons du Burkina Faso ont battu la RD Congo (2-1) et terminent sereinement pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 qui débutera le 13 janvier 2024 en Côte d’Ivoire.

La suite après cette publicité

Les Étalons ont terminé leur stage de préparation à Dubaï par une victoire. Cette victoire est bonne pour le moral de l’équipe nationale. Hubert Velud, le sélectionneur des Étalons souligne que le principal point important est l’absence de blessés dans le groupe.

« La principale satisfaction, c’est qu’on n’a pas eu de blessés importants dans le groupe qu’on a ici. Les blessés sont ceux restés dans leur club. Il y a un excellent état d’esprit. Il y a une grande solidarité dans le groupe, une belle vie de groupe. On a fait beaucoup de travail même physiquement, on a bien travaillé. On pensera à bien récupérer et à faire un autre travail au niveau athlétique », a-t-il déclaré.

Tout le monde a gagné

Hubert Velud a également salué la performance de son équipe, qui a su battre la RD Congo malgré l’absence de certains cadres comme Bertrand Traoré et Issa Kaboré mais aussi les nombreux changements. Tous les joueurs sont donc impliqués.

« On doit compter sur tout le monde pour la CAN. Il y a des matchs rapprochés. La grande satisfaction de ce soir, c’est qu’en faisant tourner beaucoup, on a réussi à battre la RD Congo qui est une très bonne équipe. On a mené 2 à 0 à la première mi-temps. Il y a eu beaucoup de changements ce soir. Malgré cela, on a réussi à gérer. C’est tout le monde qui a gagné. On a pratiquement fait jouer deux équipes avec la même satisfaction », a affirmé Hubert Velud.

Les Étalons rejoignent Bouaké ce jeudi 11 janvier 2024. Ils entrent en compétition le mardi 16 janvier contre la Mauritanie. Les Étalons auront aussi pour adversaires l’Algérie et l’Angola. La CAN 2023 débute le 13 janvier 2024.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite