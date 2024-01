Primature : Me Kyelem de Tambela donne de nouvelles orientations à ses collaborateurs

publicite

Me Apollinaire Kyelem de Tambela, Premier ministre, a présidé l’assemblée générale de la primature ce jeudi 11 janvier 2024, à Ouagadougou. Cette rencontre se veut un cadre de concertation pour lui et ses collaborateurs de tabler sur leurs actions en 2023 et se donner de nouvelles orientations pour plus de résultats en 2024.

Les membres du cabinet, du secrétariat général et toutes les structures centrales rattachées et de mission ont rencontré Me Kyelem de Tambela pour passer en revue leur action en 2023 mais aussi recevoir de nouvelles instructions pour 2024.

Cette rencontre, selon le secrétaire général de la primature, Abdoul Salam Ganpéné revêt un «caractère important» pour le personnel. Parce qu’a-t-il poursuivi, elle traduit l’expression d’une forme de gestion participative.

«Et comme c’est en début de l’année, l’occasion a été solennelle pour présenter nos vœux au Premier ministre. Et de faire une rétrospective de l’année 2023 au niveau de la primature. Nous avons profité de cette cérémonie pour présenter au Premier ministre les principaux acquis de la primature en attendant qu’un rapport d’activités beaucoup plus détaillé soit déposé sur son bureau », a-t-il rapporté.

Selon Abdoul Salam Ganpéné, cette assemblée générale de la primature est importante du fait qu’elle a permis au Premier ministre de s’adresser directement à ses collaborateurs et leur donner certaines informations et instructions. «Et permettre au personnel de comprendre ce qui se passe, la situation que le pays traverse et les conduites à tenir en pareille circonstance », a-t-il relayé.

Le Premier ministre a appelé ses collaborateurs à faire preuve d’engagement et de professionnalisme au travail. «Et surtout la discrétion au regard du contexte et l’engagement (…) dans le cadre de la reconquête du territoire et l’expression de notre souveraineté», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le secrétaire général de la primature a confié qu’en termes de résultats, leur programme d’activités en 2023 a été exécuté à plus de 80%. «C’est une première au niveau de la primature. Nous avons passé en revue le volume de dossiers que nous avons traités et le volume de dossiers que nous traitons pour le compte du conseil (…)», a-t-il ajouté en indiquant qu’ils sont appelés à faire mieux et tout le personnel de la primature s’est engagé pour relever ce défi.

