Voies de contournement Nord et Sud : Le taux d’avancement des travaux déjà estimé à 87% (Ministre des infrastructures)

Luc Mathias Sorgho, ministre des infrastructures et du désenclavement, a effectué une visite terrain des travaux de construction et de bitumage du boulevard périphérique de la ville de Ouagadougou, communément nommé voies de contournement Nord et Sud ce jeudi 11 janvier 2024. Ces travaux, dont le taux d’avancement est estimé à 87% pour un délai consommé à 75%, sont réalisés par le Groupe EBOMAF sous format PPP. Débutés le 1er octobre 2019, les travaux devraient prendre fin le 04 janvier 2025. Mais l’entreprise du multimilliardaire burkinabè promet rendre le joyau en juin 2024.

Pour ce périple long de 125 Km, le ministre des infrastructures et du désenclavement, Luc Mathias Sorgho, était accompagné du Président de la délégation spéciale (PDS) de Ouagadougou, Maurice Konaté et du Président directeur général (PDG) du Groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou. Des arrêts ont été marqués le long du trajet tantôt pour faire un point de l’état d’avancement tantôt pour démolir des constructions anarchiques aux abords des voies.

Le taux d’avancement des travaux est estimé à 87% pour un délai consommé à 75%, foi de Luc Mathias Sorgho, ministre des infrastructures et du désenclavement. Des difficultés sont également à noter dans l’exécution des travaux.

Du côté de l’entreprise, il est fait remarquer la libération tardive de l’emprise des travaux, l’augmentation importante du volume des travaux ayant occasionné un avenant, le ralentissement des travaux à la suite de la survenue du Covid-19 et des difficultés d’approvisionnement en carburant. La mission de contrôle, pour sa part, a fait mention d’un retard dans les paiements des décomptes.

Le ministre des infrastructures et du désenclavement dit avoir eu cette initiative dans le but de constater de visu les travaux effectués sur le terrain. « Ce qui justifie notre sortie, c’est de constater de visu ce qui est exécuté sur le terrain », a-t-il informé. Au terme de la visite, il a dit sa satisfaction. « Ils (ndlr, l’entreprise) sont dans le délai, nous sommes satisfaits », a-t-il déclaré.

Le Président directeur général (PDG) du Groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, a salué l’initiative du ministre, et a rassuré de ce que « les travaux avancent très bien dans les règles de l’art ».

Grégoire Aimé Yaguibou, Directeur général des infrastructures routières, également satisfait de l’état d’avancement, a laissé entendre qu’il ne reste que 17 Km sur un linéaire de 125 Km.

« Les caractéristiques techniques s’apparentent à celles d’une autoroute. L’entreprise promet finir les travaux en juin 2024 », a-t-il fait savoir. M. Yaguibou s’est davantage réjoui en ce sens que l’infrastructure, première du genre au Burkina Faso, est réalisée par une entreprise locale.

Pour rappel, le projet est financé sous le format du Partenariat public-privé avec l’Entreprise Bonkoungou Mahamadou et Fils (EBOMAF) S A. Il s’agit d’un prêt structurant de 10 ans de maturité dont 2 ans de différé. Le montant total des travaux est estimé à 237 060 975 129 F CFA TTC. Le délai d’exécution des travaux est de 48 mois hors saison des pluies.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Encadré : Le projet s’étend sur un linéaire de 125 Km en 2×2 voies et reparti en 2 tronçons à savoir le contournement Nord reliant la RN1, la RN2, la RN22, la RN3 et la RN4 et le contournement Sud reliant la RN4, la RN5, la RN6 et la RN1. Il débute dans le village de Yimdi dans la commune de Tanghin-Dassouri sous forme de rocade.

Il passe par les provinces du Kadiogo, Kourwéogo, Oubritenga et Bazèga et traverse les communes rurales de Tanghin-Dassouri, Sourgoubila, Pabré, Loumbila, Saaba, Koubri, Saponé, Komsilga et l’arrondissement n°4 de Ouagadougou. Débutés le 1er octobre 2019, les travaux devraient prendre fin le 04 janvier 2025.

