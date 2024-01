Culture : Fanta jolie Mousso remporte le premier prix de Challenge Djecka 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les lauréats de la première édition de challenge Djecka 2023 ont été dévoilés au grand public le mercredi 10 janvier 2024, à Ouagadougou, au cours d’une soirée à l’espace Rossignol.

La suite après cette publicité

Challenge Djecka est une compétition de danse initiée par l’artiste musicien Salif Yoda alias Doundosy afin de faire la promotion du Djecka, une danse traditionnelle de la région du Centre-Est du Burkina Faso, en particulier du pays Bissa.

La première édition de cette compétition a connu la participation de plusieurs danseurs, hommes et femmes. Salif Yoda alias Doundosy, artiste musicien et promoteur de challenge Djecka a rappelé que son initiative vise à promouvoir la culture burkinabè par la danse, en particulier le Djecka.

« C’est d’abord une manière de voir les talents du pays en matière de danse traditionnelle, de voir ce que les autres font, de l’accompagnement qui peut être fait par rapport à une danse donnée telle que le Djecka. Ensuite, aux danseurs traditionnels de se faire connaitre, se faire voir et accompagner. Donc c’est une manière de promouvoir la culture burkinabè et d’amener le Djecka un peu loin », a-t-il expliqué.

Au palmarès de cette première édition, Céline Kini alias Fanta Jolie Mousso et Winbré national viennent en première position et se partagent la première place. Ils repartent avec une enveloppe de 150 000 FCFA, des attestations et des tee-shirts personnalisés.

Ils sont suivis par Delphine Gouem alias Adrénaline 226 qui repart avec une enveloppe de 100.000 FCFA, une attestation et un tee-shirt personnalisé. Un buffet de dindon braisé a été offert aux lauréats par le promoteur.

Les lauréats n’ont pas manqué de manifester leurs sentiments de joie et de satisfaction d’avoir contribué à la valorisation de la culture burkinabè par la danse Djecka en participant à cette compétition.

« J’ai participé au challenge sans savoir qu’il y avait vraiment du challenge. Comme je fais des vidéos sur la culture burkinabè, j’ai aimé le son et j’ai fait la démo. Après l’artiste m’a appelé pour me féliciter, c’était vraiment un challenge, j’ai participé sans me rendre compte. Donc c’est un grand honneur pour moi d’avoir contribué à la promotion de la culture burkinabè et de la danse Djecka. Je remercie le promoteur et toute son équipe », a laissé entendre Céline Kini alias Fanta Jolie Mousso.

Cette soirée de récompense des lauréats du challenge Djecka faut-il le rappeler, a connu la présence de plusieurs grands noms de la musique burkinabè comme Amity Méria, Bamos Théo et Kisto Koinbré, le directeur général du CENASA, Abraham Abbassague. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour la deuxième édition du Challenge Djeka avec plus d’innovations, foi du promoteur.

Amidou OUÉDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite