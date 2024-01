Info CAN 2023 : Les hommes de Hubert Velud ont une bonne raison de croire au trophée

La CAN 2023 sera un rendez-vous de plusieurs grandes nations. Beaucoup de grosses figures, contrairement à d’autres éditions sont présentes. Le tenant du titre, le Sénégal, va-t-il pouvoir défendre son statut et devenir la quatrième nation à connaître un deuxième sacre consécutif ? Le Burkina Faso après une constance dans la compétition et de bons résultats, va-t-il enfin décrocher cette médaille d’or ?

Les hommes d’Aliou Cissé peuvent devenir la quatrième nation à connaître un deuxième sacre de rang, après l’Égypte (1957, 1959 et 2006, 2008, 2010), le Ghana (1963, 1965) et le Cameroun (2000, 2002), dans cette 34ème édition de la CAN.

Les Sénégalais, emmenés par leur star Sadio Mané, ne manquent pas, en tout cas d’atouts pour aller titiller les autres favoris de cette compétition. Une occasion pour les Lions d’inscrire leurs noms dans les carnets des records. Le Burkina Faso (demi finalistes de l’édition dernière), la Côte d’Ivoire, pays hôte de la compétition, l’Égypte, l’Algérie et bien d’autres surprises ont aussi de bonnes raisons de croire à la victoire finale.

Cependant, finaliste des deux dernières éditions et vainqueur en 2022 pour la première fois de son histoire, le Sénégal se présente naturellement comme l’un des plus grands favoris de la CAN 2023. Pays hôte de la compétition pour la deuxième fois de l’histoire après 1984, la Côte d’Ivoire apparaît comme un sérieux prétendant au titre.

Le hommes de Hubert Velud, après plusieurs années de constance et d’attente du prestigieux trophée, ne doivent pas être oubliés dans cette course. Vainqueur à 7 reprises, avec un total de 26 participations et trois finales perdues, l’Égypte n’est pas aussi à négliger dans cette édition.

Sans oublier plusieurs d’autres nations qui ont démontré à la coupe du monde, toute l’étendue de leur abnégation dans une compétition notamment le Maroc (la moitié de son effectif a déjà disputé une Coupe d’Europe cette saison).

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

