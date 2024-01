CAN 2023 : La Côte d’Ivoire prête à célébrer la fête du football africain

Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d’Ivoire va vibrer au rythme de la 34ème édition du plus grand tournoi de football africain. Le samedi 13 janvier 2024, c‘est le stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé dans la banlieue d’Abidjan qui accueille la cérémonie d’ouverture de la CAN à 18h GMT.

24 équipes nationales masculines d’Afrique participeront à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 de la CAF qui se tiendra en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. C’est le stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé dans la commune d’Anyama qui abritera la cérémonie d’ouverture.

La soirée d’ouverture de la CAN 2023 dévoile un spectacle inoubliable aux amateurs de football et aux passionnés de musique. Les organisateurs ont réservé une place de choix à des artistes de renom qui enflammeront la scène de l’événement.

Les stars de la musique Magic System, Yemi Alade et Mohamed Ramadan joueront un rôle central en interprétant l’hymne officiel de la compétition, intitulé « Akwaba ». En plus, Dadju et Tayc, deux artistes de renom, sont également prévus pour ajouter leur touche musicale à cette soirée mémorable.

C’est à 20h que débutera le premier match de la compétition entre la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau. En tout, 5 villes et 6 stades ont été retenus pour l’organisation de la plus grande compétition africaine en Côte d’Ivoire. Ces stades se situent tous dans des grandes villes ivoiriennes.

Il s’agit du Stade Olympique Ebimpé à Abidjan avec 60 000 spectateurs, le stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan avec 40 000 spectateurs, celui de Bouaké avec une capacité de 40 000 spectateurs, le stade de Korhogo avec 20 000 places, le stade de San Pédro avec 20 000 spectateurs et de Yamoussoukro avec 20 000 places. Les prix des billets sont de 5 000F, 10 000F et de 15 000FCFA.

En rappel, la compétition de la CAN était initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023. Elle a été finalement reportée du 13 janvier au 11 février 2024 en raison de la saison des pluies qui frappent cette partie de l’Afrique à cette période. Plusieurs sélections nationales ont déjà atterri en Côte d’Ivoire.

