Le Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale en visite chez le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Directeur Général de la Police Nationale, l’Inspecteur Général de Police Roger OUEDRAOGO, a reçu en audience, dans la soirée du mardi 09 janvier 2024, à la Direction Générale de la Police Nationale, le Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale (CEMGN), le Colonel Koagri NATAMA.

La suite après cette publicité

Cette visite de courtoisie du CEMGN au patron de la Police Nationale s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de collaboration et de cohésion déjà existants entre la Police Nationale et la Gendarmerie Nationale, surtout dans un contexte de fort défi sécuritaire, où les deux institutions en charge de la sécurité intérieure doivent conjuguer les efforts pour venir à bout de l’insécurité sous toutes ses formes et, en particulier l’hydre terroriste qui perturbe la quiétude des populations.

Le DGPN, entouré de ses collaborateurs réunis à cet effet, a salué à sa juste valeur cette démarche du CEMGN et se sont engagés à œuvrer davantage pour le rapprochement des deux institutions mais aussi à promouvoir les relations entre celles-ci afin de booster de façon efficiente la lutte contre les forces du mal au grand bonheur des populations burkinabè. En signe de reconnaissance, le DGPN a offert un présent à son hôte du jour qui est une plaquette représentant le logo de la Police Nationale.

Source : Police Nationale

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite