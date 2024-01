Province des Balé : Les fidèles de la localité de Ouahabou prient pour le retour de la paix au Burkina Faso

publicite

La prière annuelle de Ouahabou dans les Balé s’est tenue cette année, dans une grande ferveur. Paix, sécurité, cohésion sociale ont été au cœur des invocations.

« Ouahabou c’est un village magnifique, c’est un lieu de bénédiction, nous remercions infiniment Dieu. À présent, nous sommes dans une séance de prière, pour cela, nous prions Allah pour que la paix et la quiétude règnent sur le Faso », a introduit M’pasanogo Karantao, chef de Ouahabou.

Venus d’horizons divers, les fidèles qui ont pris part à cette prière annuelle ont salué l’idée de prier pour le développement du Pays. « Tout le monde voit la situation qui est au Burkina Faso actuellement, donc, c’est sur ça que les vieux se sont focalisés et on a lu le Saint-Coran, on a fait les bénédictions pour que la paix revienne au Burkina Faso et en Afrique toute entière ».

Source : JT de 20H de la RTB du 10 Janvier 2024

