Info CAN 2023 : Zoom sur quelques hommes à la tête des sélections

publicite

0 Partages Partager Twitter

Plus que quelques heures pour le début de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Un rendez-vous qui va regrouper plus d’un. Plusieurs habitués de la compétition font encore leur retour. Parmi eux, des sélections sont revenues avec leurs entraîneurs nationaux, même si le Burkina Faso s’affiche dans la compétition avec un nouveau visage à sa tête.

La suite après cette publicité

Des habitués de la compétition comme entre autres Aliou Cissé (Sénégal), Rigobert Song (Cameroun) ou Djamel Belmadi (Algérie) sont encore de retour avec leurs 11. Quoi de plus normal lorsqu’on voit les performances de certaines de ces sélections dans les compétitions précédentes.

Entraîneur des Lions de la Teranga depuis mars 2015, Aliou Cissé a permis au Sénégal de remporter la première Coupe d’Afrique des Nations de son histoire il y a deux ans. A 47 ans, il est considéré comme le plus grand coach sénégalais, lui qui a également connu une riche carrière de joueur en sélection, avec notamment un quart de finale à la Coupe du monde en 2002.

Le Syli national qui a échoué en 8e de finale de la compétition sous Kaba Diawara revient avec le même entraîneur. En Cameroun, une autre gloire revient à la tête de ses hommes. Il s’agit d’un légendaire joueur du pays Rigobert Song.

Sélectionneur de l’Algérie depuis août 2018, Djamel Belmadi va encore porter l’équipe des Fennecs dans cette 34è édition. Celui-ci a connu la consécration avec le second titre des Fennecs dans l’histoire de la compétition, en 2019.

Avec la sélection malienne depuis mai 2022, le technicien de 46 ans, Éric Chelle connaît sa première expérience hors de la France. Le Franco-Malien se sentira un peu à la maison lors de cette CAN. À 51 ans, le binational, Amir Abdou qui porte l’équipe de la Mauritanie depuis 2022 va se présenter avec sa sélection. Amir Abdou a mené les Cœlacanthes jusqu’en 8e de finale de la compétition, lors de l’édition précédente. Aujourd’hui, faire briller la Mauritanie est son challenge.

Juan Micha, Équato-guinéen des 48 ans, sélectionneur de la Guinée équatoriale a été propulsé à la tête de l’équipe en 2020 après avoir entrainé les catégories jeunes (U17 et U20). Sous son aile, le Nzalang Nacional connaît sa deuxième participation consécutive inédite à la CAN après deux absences de rang.

Sébastien Desabre, sélectionneur de la RD Congo (Français) de 47 ans, débarqué en août 2022 en provenance des Chamois niortais, poursuit sa carrière. Champion de Tunisie avec l’ES Tunis (2014) et du Maroc avec le Wydad en 2017, il a permis aux Léopards de renouer avec la phase finale, après leur absence il y a deux ans au Cameroun.

Des internationaux, comme le Français Jean-Louis Gasset, 70 ans et sélectionneur du pays hôte, la Côte d’Ivoire se présentent dans la compétition. Lui qui était à la tête de la sélection depuis mars 2022. Le Français Hubert Velud, à 64 ans, sélectionneur des Étalons est aussi un nouveau visage qui figure dans la compétition en tant qu’ « étrangers ». Après lui, il faut aussi compter sur l’expertise des sélectionneurs belges, portugais et bien d’autres.

Les dés seront lancés dès ce samedi 13 janvier 2024. En rappel, l’Égyptien Hassan Shehata détient un record, dans ce domaine avec ses trophées remportés trois fois successivement. D’abord en 2006, puis en 2008 et 2010. Un autre Africain est aussi triple vainqueur de la coupe continentale avec son pays. Il s’agit de Kumi Gyami qui est le premier entraîneur national à remporter le trophée.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite