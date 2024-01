Burkina Faso : La direction générale des impôts effectue sa 9ème rentrée fiscale

publicite

La direction générale des impôts (DGI) a effectué sa 9ème rentrée fiscale ce vendredi 12 janvier 2024 à Ouagadougou. Une occasion pour Daouda Kirakoya, directeur général des impôts de dresser le bilan des activités de l’année écoulée et annoncer les perspectives pour 2024.

« Pour des ressources souveraines et une sécurité foncière, engageons-nous pour la digitalisation », est la thématique principale de cette 9ème rentrée fiscale qui va tracer les sillons des objectifs fixés par la direction générale des impôts durant l’année 2024. A en croire Daouda Kirakoya, directeur général des impôts, pour cette année fiscale, la DGI entend actionner le levier de la digitalisation pour atteindre les objectifs de mobilisation des ressources souveraines et assurer une plus grande sécurisation foncière.

« La digitalisation des process permet d’offrir des facilités, de la transparence, de la célérité et de la sécurité dans les opérations et au-delà d’accroitre la résilience et les performances des structures contribuant ainsi à une mobilisation optimale des ressources souveraines. Quant à la sécurité foncière, elle s’appréhende comme un ensemble de procédures, documents et titres garantissant le droit d’accès, d’exploitation, de jouissance ou de propriété sur une terre», a-t-il expliqué.

Dans son exposé, le directeur général des impôts s’est réjoui de la réussite de l’année fiscale 2023, avec en toile de fond des innovations et des actions fortes qui ont permis de booster le civisme fiscal et d’enregistrer une moisson intéressante de recettes fiscales. « C’est au total 1368 milliards qui ont été mobilisés en 2023 par les services de la DGI. Cette bonne performance est à mettre au crédit de l’engagement de l’ensemble des acteurs dont le dévouement des agents des impôts dans le combat pour le développement économique et social de notre pays d’une part, et d’autre part, le sens élevé du civisme fiscal et le patriotisme des contribuables », s’est-il félicité.

Qu’à cela ne tienne, en dépit de la bonne moisson obtenu en 2023, Daouda Kirakoya a indiqué que 2024 sera vraisemblablement une année de challenge pour la DGI en matière de mobilisation des recettes. En effet, la DGI aura pour tâche de recouvrer près de 1700 milliards de FCFA tous budgets confondus. « Cette proportion traduit toute la responsabilité de la DGI de contribuer à assurer efficacement le financement des priorités du pays que la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’intégrité du territoire, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l’État et l’amélioration de la gouvernance », a-t-il notifié.

Il a ajouté que d’autres défis dont les mesures fiscales nouvelles, la digitalisation, la promotion du civisme fiscal, l’adaptation du dispositif organisationnel et managérial seront également analysées afin de faire de la digitalisation un levier pour procurer plus de ressources souveraines et une sécurité foncière.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

